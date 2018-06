Den Namen des Berges mochte ich als Kind nicht: "Walberla", betont auf der ersten Silbe, gleich zweimal mit dem gelutschten fränkischen l – das klang irgendwie lächerlich. Aber ein schöner, kantiger Brocken war er, dieser allein stehende Tafelberg mit einer Delle am Südrand der Fränkischen Schweiz, Ziel ungezählter Landpartien von uns Erlangern und den benachbarten Nürnbergern. "es walbäla is unsä fudschijama / jedä mou in seim lehm ämall nauf / obbä dä schnäi fehld im summä / dä schnäi" lautet ein liebevolles Dialekt-Haiku des Nürnberger Autors Fitzgerald Kusz. Im Frühjahr allerdings gab es rund ums Walberla, an seinen Hängen, in den umgebenden Tallagen, sehr wohl eine Art Schnee. Wenn sich die Myriaden von Kirschgärten, die diese Landschaft prägen, in bräutliches Weiß warfen, wenn die Baumblüte das Land zauberisch verschleierte.

Da will ich wieder einmal hin, in mein Kinderland, wenn die Blütenblätter ihre zarten Aromen verströmen und durch die Luft fliegen wie Flocken, wenn die Kirschenhaine und Streuobstwiesen aussehen wie ganze Ballett-Compagnien, kaum noch erdverhaftet, schwebend, schwerelos und duftig. Lange war ich nicht dort, und ganz unbesorgt bin ich nicht, die Idyllen meiner frühen Jahre noch auffinden zu können. Denn die Region ums Walberla, zwischen Forchheim und Gräfenberg, Hetzles und Pretzfeld, ist eines der größten Anbaugebiete für Süßkirschen in Europa, was einen gewichtigen agrarischen Wirtschaftsfaktor darstellt. Gibt es die schönen Streuobsthänge überhaupt noch, mit ihren knorzigen Solitären, den Hochstämmen, die angeblich kaum noch rentabel sind? Oder sieht es in der Fränkischen Schweiz, der "Frängischen", wie die Einheimischen sie abkürzen, mittlerweile aus wie am Bodensee, wo die Tafelobst-Monokulturen die Hügel endlos mit penibel aufgereihten Niederstamm- oder Spindelbäumchen überziehen? Womöglich noch abgedeckt mit Schutzfolien aus Kunststoff?

Groß ist dann die Erleichterung, wenn man sich vom Erlanger Hinterland über Effeltrich und Kunreuth auf die Fränkische Schweiz zuwindet und langsam in die Kirschenregion eintaucht: Nein, diese blühende Lenzlandschaft ist nicht im Dienst des gewerblichen Anbaus und der Konkurrenzfähigkeit unkenntlich geworden. Die fränkischen Kirschgärten, bedichtet von Hans Magnus Enzensberger und Günter Eich, haben noch ihre unverwechselbare Anmut. Da ist wieder jenes tänzerische Auf und Ab der schwingenden Streuobstwiesen, da stehen sie noch in lockeren Hainen beieinander, richtige Bäume mit ihren schneeweißen Blütenkronen, sind einzeln an die Hänge getupft wie Wattebäusche. Zwischendrin erspäht man hin und wieder auch die pingeligen Niederstammpflanzungen, aber sie bestimmen nicht die Szenerie. Zu kleinräumig ist diese gemuldete Landschaft mit ihrem wechselhaften Relief aus Senken und Höhenlagen, zu versprenkelt sind die Baumgärten der etwa 3000 Obstbauern des Landkreises Forchheim, dass eine eintönige Monokulturflur hätte entstehen können. Lange bleibt man auf dem Hotelbalkon im hoch gelegenen Dörfchen Regensberg sitzen – unter sich am Steilhang ein vielfältig nuanciertes Baumkronenmeer: kalkweiß und weit offen die frühen Kirschensorten, deren Blüten bald abfallen werden, zart weißgrün die noch halb geschlossenen Knospen später tragender Bäume, dazwischen filigrane Schlehengespinste und das erste Blassrosa der Apfelblüte. Und dahinter, jenseits des Kirchleins von Weingarts, ein Breitwandpanorama des fränkischen Landes, bis in den Steigerwald hinüber – man fühlt sich sehr angekommen, sehr "derhamm".

Bombus terrestris brummt auch bei zwölf Grad Celsius um die Blüten

Anderntags sitzt man dann bei Annemarie und Hans Polster in ihrer Hetzelsdorfer Wohnküche, Obstbauern seit Generationen. "Die, wo die Streuobstwiesen so schön finden, die müssen da ja net arbeiten", sagt Annemarie Polster. Ihr ist das Malheur vieler Kirschenbauern widerfahren: Sie ist von einem Hochstamm heruntergefallen – eine falsche Bewegung auf der Leiter, ein Dreimetersturz und seither dauerhaft eine steife Hüfte. Eine ihrer Nachbarinnen muss seit einer vergangenen Obsternte eine Beinschiene tragen. Kein Wunder, dass die Polsters weder dem ästhetischen Zauber noch der hohen ökologischen Wertigkeit alter Obstbaumwiesen sehr viel abgewinnen können. Nur wenige davon haben sie behalten. Sie sind heilfroh über die modernen Plantagenanlagen in ihren Kirschfluren. Die aufgereihten Niederstämme lassen sich gefahrlos vom Boden aus abpflücken, das Schneiden und Spritzen ist müheloser, und die Ernte geht rasant: Statt acht Kilo pro Stunde vom alten Hochstamm "reißt" man im Intensivanbau das Doppelte an Früchten. Und die Zwergbäumchen tragen das von der Kundschaft als Tafelobst ausschließlich Erwünschte: knackfeste Sorten vom "Kaliber 28 plus", dicker als 28 Millimeter, Geschmack eher nebensächlich.

Aber trotz aller Innovation: Kordia, Burlat oder Regina bleiben kapriziöse Diven. "Jedes Jahr die gleiche Angstpartie", seufzt Hans Polster. Die Sorge vor den Spätfrösten, vor zu kühlem Wetter überhaupt während der Blüte, denn dann fliegen die bestäubenden Bienen nicht. Die Obstbauern behelfen sich mit ganzen Hummelvölkern per landwirtschaftlichem Postversand: Bombus terrestris brummt auch bei zwölf Grad Celsius um die Blüten. Zu trocken darf es auch nicht sein, dann kommt es zum gefürchteten "Röteln", dem Abfall der ganz jungen Früchtchen. Es drohen Schädlinge und Krankheiten wie Schorf, die Spitzendürre Monilia, die Kirschfruchtfliege, die Schwarze Kirschenblattlaus – und wenn endlich die reifen Kirschen leuchtend aus dem Blattwerk glänzen, reicht ein Landregen, dass sie massenhaft aufplatzen und unverkäuflich werden.