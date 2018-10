War da nicht irgendwas mit Russland und Gérard Depardieu? Wäre es nicht eine supercoole journalistische Idee, den Putinfreund unter den internationalen Starschauspielern in den Kaukasus zu schicken? Man könnte sich die Ideendynamik einer Arte-Redaktionskonferenz hübsch ausmalen. Man muss es aber nicht. Denn hier ist das Ergebnis: Gérard Depardieu fährt für den Kulturkanal durch Aserbaidschan, auf den Spuren von Alexandre Dumas und dessen 1858 entstandenem Buch Gefährliche Reise durch den wilden Kaukasus. Von Quba über Baku geht die Fahrt bis Şeki am Fuß des Gebirges.



Und weil Dumas vor 150 Jahren von einem Maler begleitet wurde, reist Depardieu zusammen mit einem Zeichner. Mathieu Sapin, ein schmächtiger junger Mann, wirkt eingeschüchtert von der kolossalen schultergrapschenden Physis seines prominenten Begleiters. Während Sapin eine der zittrigen Skizzen verfasst, die eher schamhaft im Abspann eingeblendet werden, verheddert sich Depardieu auf der Fahrt vom Flughafen durch eine karge Ebene in einen Monolog, der erste Zweifel an seiner Eignung zum Reiseführer weckt: "Überhaupt ähneln die Leute, die in diesen Gegenden leben, den Landschaften. Auch ihr Charakter. Wenn du die Geschichte siehst, dann ist es das Leben, die Bewegung, die Begegnung, die Kultur. Und auch die Liebe."

Geradezu anrührend hilflos kommentiert Depardieu, was ihm so begegnet. Die Kamera zeigt ihn beim Begutachten der Andenkenauslagen von Baku ("Dumas hatte auch eine Fellmütze"), bei einer Bergtour auf dem Rücksitz eines schlecht gefederten Jeeps ("Ganz schön matschig, hier muss es viel regnen") oder auf einem Bauernmarkt ("Das ist wie auf allen Märkten der Welt, jeder bringt seine Erzeugnisse").



Zu großer Inhaltsleere verquirlt



Man könnte sagen, dass hier ein Promi-Konzept zu etwas Tragikomischem implodiert. Tragikomisch ist aber vor allem die vermeintliche Senderambition, mit der ein einstmals wunderbarer, abgestürzter Schauspieler, ein verdatterter Zeichner, die aus dem Off vorgelesenen Textpassagen von Dumas und die staunend der Kamera hinterherblickende Bevölkerung von Aserbaidschan zu einer großen Inhaltsleere verquirlt werden. Weil auch die Autoren von Reise durch den Kaukasus: Gérard Depardieu auf den Spuren von Alexandre Dumas (4. Mai, 21.55 Uhr, Arte) geahnt haben müssen, dass da irgendwas nicht funktioniert, gibt es zwischendurch völlig unvermittelte Luftaufnahmen zu Folkloremusik.

Landet die Kamera wieder bei Depardieu, wirkt er kurzatmig und manchmal fast ein bisschen apathisch. Mit abwesendem Nicken erträgt er die erst später übersetzten russischen Ausführungen eines einheimischen Führers, der offenbar für die Informationserzeugung zuständig ist. Er fährt im Motorrad mit Beiwagen über Ölfelder: "Easy Raidör!" Und wenn Depardieu einmal mehr als zwei Sätze spricht, dann redet er über sich selbst. Über seine Eltern, die Analphabeten waren. Über erleuchtende Komaerfahrungen und den Astralkörper, über seine muslimische Phase. Befindet er sich auf einer türkischen Grillwiese in Berlin, in einem aserbaidschanischen Dorf oder in seinem persönlichen Nirwana? Manchmal weiß man es wirklich nicht so genau.

Eigentlich will Depardieu nur ungestört essen

Eigentlich interessiert sich der Schauspieler Gérard Depardieu nicht für den Kaukasus. Und der Kaukasus nicht für Gérard Depardieu. Eigentlich, und das wirkt angesichts dieser absurden Doku kein bisschen unsympathisch, will Depardieu nur seine Ruhe haben und ungestört essen.



Wäre da nicht diese blöde Kamera. Also schiebt Depardieu zwischen den Kellner und sich ein paar Sätze zu Alexandre Dumas, der das Essen geliebt habe, so wie er das Leben und das Vögeln geliebt habe, "und jetzt bitte das Schaschlik, die Fleischplatte und die kleinen Lammkoteletts".