"Wird vor dem Elbtunnel so langsam gebaut, weil der Staat von dem Stau profitiert?", fragt Wolfgang Adamek aus Seevetal. In der Kolumne "Warum funktioniert das nicht?" beantwortet unser Kolumnist Mark Spörrle die Fragen der Leser.

Die A 7 durch den Elbtunnel ist Hamburgs Hauptschlagader gen Süden. Und wieder droht ihr der Infarkt. Kaum ein Jahr lang waren alle Röhren befahrbar; manche Benutzer haben das bis heute nicht verarbeitet. Doch nun braucht Röhre vier neuen Asphalt. Und an der Anschlussstelle Heimfeld baut man an zwei Brücken. Für alle, die mit dem Auto nach Hamburg pendeln, heißt das etwa 20 Kilometer Stauverkehr. Täglich. Bis Juli. Mindestens. Und überlegt man, wer davon profitiert, abgesehen von Kupplungsfabrikanten, Hörbuchverlegern und Stautherapeuten, könnte ein ungeheurer Verdacht aufkommen: Hat der Staat, Bauherr der Autobahnen, vielleicht gar kein Interesse, sich zu beeilen? Kommt ihm nicht der Stau sogar höchst gelegen? Denn wenn jedes der 120 000 Fahrzeuge pro Werktag auf der A 7 durch das Stop-and-go nur einen halben Liter mehr Sprit am Tag verbraucht – sind das im Jahr schon 19 Millionen Euro Mehrwert- und Mineralölsteuer! Zusätzlich! Sieht man deshalb abends auf den Baustellen so wenige Arbeiter?

Unsinn, sagt Heiner Monheim, Verkehrsexperte aus Trier: "Der Staat kämpft seit 60 Jahren gegen den Stau!" Und die finanziellen Effekte seien im Vergleich eher Peanuts.

Aber warum wird dann nicht rund um die Uhr geackert? Beim zuständigen Landesbetrieb heißt es, an den Brücken seien zu viele Phasen notwendig, in denen Material härten und trocknen müsse. Und: Es gibt weiterhin drei Fahrspuren in jede Richtung. Jeder ausgekochte Stauprofiteur dagegen würde doch eine Spur schließen und die zweite, hoppla!, an der Leitplanke enden lassen. Oder hinterm Teich in Fleestedt. Die dritte dann noch als Umleitung ohne Wiederkehr in den Elbtunnel führen: perfekt!

Aber es gibt keine Staatsverschwörung. Und mal ehrlich, unsere Politiker wären dazu auch gar nicht in der Lage. Sie schaffen es ja nicht mal, endlich ein Tempolimit einzuführen, das helfen würde, Unfalltote zu vermeiden, Verletzte, Staus.

Staus? – Moment ...