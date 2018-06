Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Matthias Schütte/Haluka Maier-Borst

Hand aufs Herz, wer kennt alle Deutschen, die je ins All geflogen sind? Die älteren erinnern sich an den DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn oder an den Westdeutschen Ulf Merbold – aber dann geraten die meisten wohl ins Stocken. Dabei waren schon zehn deutsche Raumfahrer im Erdorbit, ein elfter macht sich gerade fertig.

Sehr weit weg vom Heimatplaneten haben es unsere Männer im All aber noch nicht geschafft – gerade mal 400 Kilometer weit waren sie von der Erde weg. Zum Mond, der ja auch schon Besuch von der Erde bekommen hat, ist es tausendmal so weit.



