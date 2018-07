Mehr Flugzeuge, mehr Schiffe, mehr Soldaten will die Nato jetzt bereitstellen als Reaktion auf Russlands Einmischung in der Ukraine. Der drahtige Generalsekretär Rasmussen scheint regelrecht aufzuleben, wenn er die Verlegung von Eurofightern, Awacs-Flugzeugen und Minenräumschiffen ins Baltikum und nach Polen verkündet. Fehlen eigentlich nur noch Panzerbrigaden und Mittelstreckenraketen für das volle Retro-Feeling des Kalten Krieges.

Die Nato agiert, als wüsste sie endlich wieder, warum es sie gibt. Tatsächlich weiß sie es nicht und ist dabei, in Putins Falle zu tappen. Eine Versuchung durch die Ukraine-Krise für die westliche Militärallianz: sich durch das russische Vergrößerungsglas zu betrachten. Je öfter der russische Präsident Wladimir Putin die Einkreisung Russlands durch die Nato beschwört, der er nun in der Ukraine eine Grenze setzen müsse, umso wichtiger fühlt sich das Bündnis. Nach dem Motto: Es stimmt zwar nicht, was er über uns behauptet, aber wenn er solchen Wind macht, dann sind wir wieder im Geschäft. Man mobilisiert also zu Luft, zu Wasser und zu Boden Streitkräfte in eher symbolischer Größenordnung: ein paar Flugzeuge, ein Minenräumboot, einige Hundert Soldaten. Wozu? Abschrecken wird das einen wie Putin wohl kaum.

Es ist ziemlich schwer, in den Nato-Club aufgenommen zu werden

Das ratlose Agieren des Generalsekretärs zeigt, wie verunsichert die Allianz in Wahrheit ist. Das hat zwei Gründe: Die Nato drückt sich um die sehr gemischte Bilanz ihrer Kriegseinsätze. Und nun droht auch ihr erfolgreiches nicht kriegerisches Projekt – die Osterweiterung ihrer selbst – in Verruf zu geraten. In der Ukraine-Krise kommt beides zusammen: die politisch-moralische und die geopolitische Überdehnung.

Vor fünfzehn Jahren hat die Nato im Kosovo-Konflikt interveniert. Serbien wurde ohne UN-Mandat bombardiert, um ethnischen Säuberungen zuvorzukommen. Das Ziel wurde erreicht, doch es gab viele Opfer, und es bleibt ein Makel: Der Krieg war völkerrechtswidrig. Das fällt nun auf die Nato zurück, wenn sie Russland für seine Interventionen in der Ukraine kritisiert. In Afghanistan, bei der größten Nato-Operation, gab es zwar ein UN-Mandat, doch viele Milliarden Hilfe und hehre Absichten konnten nichts daran ändern, dass die Bevölkerung heute den Nato-Abzug herbeisehnt. Am Ende haben beide Kriege die Glaubwürdigkeit des Westens beschädigt. Sich das einzugestehen wäre keine Schwäche.

Dasselbe gilt für die Fehler bei der Osterweiterung. Der Westen habe Moskau, so stellt es Putin dar, von Beginn an betrogen. Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher habe der Sowjetunion im Februar 1990 im Gegenzug für die Wiedervereinigung versprochen, die Nato werde sich nicht ostwärts ausdehnen. Was auch immer Genscher damals wirklich gesagt hat: Er konnte nicht im Namen der osteuropäischen Nationen versprechen, dass sie dem Bündnis nie beitreten würden.

Auch wenn man Putin nicht folgt, der die Osterweiterung für Betrug hält, ist doch erstaunlich, dass die Nato seit dem Ende des Kalten Krieges Stück für Stück in Richtung Russland wuchs. 1999 wurden Polen, Ungarn und Tschechien aufgenommen, 2004 die baltischen Staaten, dazu Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei, zuletzt 2009 noch Kroatien und Albanien. Auch der Ukraine und Georgien wurde der Beitritt in Aussicht gestellt. Das war falsch, weil beide Länder ungelöste innere Konflikte mit ihren russischen Minderheiten hatten, die sich Moskau zunutze machen konnte. Mit dem russischen Einmarsch in Georgien – schon damals begründet als brüderliche Hilfe – war die Sache gestorben.

Vor allem auf deutschen Druck wurde die verfehlte Politik auf Eis gelegt, ohne öffentliche Revision. Immer noch steht das hohle Versprechen an Georgien und die Ukraine im Raum, sie könnten eines Tages aufgenommen werden. Das gibt Putin nicht das Recht, diese Länder mit seinen obskuren Kämpfern in Grün zu destabilisieren. Trotzdem wäre es besser gewesen, die Zusage zurückzunehmen – als das noch ohne Gesichtsverlust möglich war.