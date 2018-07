Wenn dies die Geschichte zweier Gangs auf den Straßen von New York wäre, liefe sie längst als gefeierte Serie im Fernsehen; zwischen den Sopranos und Game of Thrones . Da ist der Anfang im schlechten Viertel der Stadt: der eine Clan reich und eingesessen, der andere jung und ehrgeizig. Dann die gemeinsame Rebellion gegen das Establishment der Oberstadt. Die Männerfreundschaft der Patriarchen und wie der ältere dem jüngeren empfiehlt, seiner herrischen Frau halt ein paar "Maulschellen" zu verpassen. Der Moment, in dem sich Neid und Rivalität in die Allianz schleichen, daraus mörderische Feindschaft wird. Der Sieg des jüngeren Clans, sein maßloser Aufstieg und Fall – bis am Ende ein illegitimer Spross der Besiegten das ausgebrannte Hauptquartier der Aufsteiger in die Luft jagt. Und beide wieder am Anfang stehen: Underdogs im schlechten Viertel der Stadt.

Es ist aber keine Geschichte aus der Neuen Welt. Sondern die zweier europäischer Dynastien und ihrer Länder. Der ältere Clan, das sind die sächsischen Wettiner, der jüngere die Hohenzollern in Brandenburg. Die beiden Patriarchen, deren Freundschaft einzig eine querulantische Gemahlin trübt, sind die Kurfürsten Johann Georg I. in Dresden und Johann Sigismund in Berlin (um 1600). Und das schlechte Viertel ist der junge, kaiserferne Nordosten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.

Hier regieren bereits seit dem 12. Jahrhundert Herrscher aus dem Haus Wettin die Markgrafschaft Meißen, später auch Teile Thüringens, und erlangen 1423 als Herzöge von Sachsen-Wittenberg die Kurfürstenwürde, den vornehmsten Stand im Reich. Etwa um dieselbe Zeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, wird ein schwäbisch-fränkisches Geschlecht mit der gleichfalls kurfürstlichen Mark Brandenburg belehnt: die Hohenzollern.

Das Gefälle könnte größer nicht sein. Während die ortsfremden Neulinge allgemein als Parvenüs gelten und von ihrem unwegsamen, kargen Land wenig mehr haben als einen stolzen Titel, stehen die sächsischen Nachbarn in hohem Ansehen – und schwimmen in Geld.

Silberbergbau und fruchtbare Böden füllen die fürstlichen Kassen, Handel und Gewerbe blühen, Kultur und Wissenschaft ebenso. Im Wettinischen Wittenberg beginnt denn auch der große Aufbruch, der im 16. Jahrhundert erst das Reich, dann die Welt erschüttert. Die Reformation.

Sachsen und Preußen Information Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft. Wo Preußen Sachsen küsst, die Erste Brandenburgische Landesausstellung, läuft vom 7. Juni bis zum 2. November in Schloss Doberlug, Doberlug-Kirchhain.

Rasch wird der gesamte deutsche Nordosten protestantisch. Und aus der sächsisch-brandenburgischen Nachbarschaft ein enges Bündnis, mal mit dem Kaiser, mal gegen ihn. Hochzeiten verbinden die beiden Häuser, ihre Häupter übernehmen die Vormundschaft für minderjährig verwaiste Prinzen der anderen Dynastie. Brandenburgische Junker suchen in Sachsen ein Auskommen; bewährte Baumeister, Beamte und Handwerker gehen als Entwicklungshelfer den umgekehrten Weg. Regelmäßig verzeichnen die Protokolle des Kurfürstenkollegs für den Hohenzollernschen Vertreter: "stimmt wie Sachsen". Ein verlässlicher Juniorpartner.

Der allmählich selbst zu Macht und Mitteln gelangt. Erbschaften bringen Gebiete am Niederrhein und in Westfalen ein, an der Ostsee Hinterpommern und das Herzogtum Preußen. Zuweilen gibt es Reibereien, doch als August der Starke von Sachsen 1697 enorme Summen aufwendet, um in der riesigen Wahlmonarchie Polen König zu werden, unterstützt ihn der Brandenburger nach Kräften. Im Gegenzug hilft August dem Nachbarn, selbst eine Krone zu ergattern: Nicht zuletzt dank sächsischer Fürsprache erlaubt der Kaiser dann Friedrich III. von Brandenburg, sich 1701 in Preußen als König zu krönen. Beide Dynastien sind auf der europäischen Bühne angekommen.