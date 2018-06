Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Osterpreisraetsel

Waagerecht:

6 Feste, harre, du kannst gar nicht anders 10 Sonnige Aktivität, bei günstigen Rechnungen erlebt 14 War zu sehen in Senso, Brot und Tulpen, Casino Royale 17 Könnte – von einem Das-war-schon-immer-so verstärkt – bekanntestes Schema benannt haben 19 Im Ehestand muss man sich manchmal ..., denn dadurch erfährt man was voneinander (Goethe) 20 Naturscheibchenweise verzehrt oder auch gepresst begehrt 21 Mann mit Berg oder ohne: oben drauf oder unten drin 23 Querdenker wird sie kennen, aber nicht an ihr hängen 24 Beglückt-entrückt: Auch Glucks Geisterreigen war’s 26 Handtuchs Unterstützer, Wachhunds Weisungsgeber 27 Man hat’s oder man ist’s, dank Augewerfen oder Meritenerwerben 31 Gewalt, Geld und Gunst schwächen ..., Ehr und Kunst (Sprichwort) 33 Spitzfindiges Muster, feinster Laden ist irgendwie ganz aus ihm gemacht 36 Fast der ganze Lärmweiterleiter – in dem die für Aufruhr sorgen können 38 Das meiste von 36-waagerecht-Trägerin und das meiste vom Personenträger – zusammen: das meiste vom Gewicht in unseren Portemonnaies 40 Auf- und Zu-Tun der Monteure und Kuriere 41 Ein mehr oder minder großes Federgewicht im Kulturbetriebe 43 Hier Hüfthänger, da unterm Cliffhanger 44 Sprichwörtlich: ... geben ist leichter als von ... leben 45 Stausituation im Redefluss

Senkrecht:

1 Nahm die letzte Ente übers große Wasser, heim zum Vaterhaus 2 Gewässeriger Rest der Schiffsbaustelle 3 Gelesen oder gehört, vielleicht mit Schmunzeln quittiert 4 "Schnee verwandelt sich in Blüten, und dein Herz, es liebt aufs Neue", schrieb er ins Frühlingsgedicht 5 Fluch der Hereingelegten, darf gern zum Wohl treten 6 Dem Streben, ... und Macht zu vereinigen, war nur selten und nur auf kurze Zeit Erfolg beschieden (Einstein) 7 Ein Sporengeben per Wortgewalt: Woran erkennt man die Pflanzen mit den grünreifen Beeren? 8 Als Balkenbewegung womöglich schwindelbedingt 9 Sympathisch wirkt er in seiner gebenslustigen Art 10 Elsa von den Sieneser Hügeln landet letztlich in seinem Bett 11 Hop Sing oder Miss Ellie wären heimatlos ohne 12 Durchblickexperte 13 Hier kurz Handballers Heimat, da kleine Hochschülergruppierung 15 Puckflitzzeiteinheit 16 Am Sichbegnügen ist ihr nicht gelegen 18 ... verteilt sind des Lebens Güter unter der Menschen flücht’gem Geschlecht, aber die Natur, sie ist ewig gerecht (Schiller) 22 Fortkommen auf Schenkelenergiebasis 25 Brautschmucks instrumenteller Anteil 28 Erfolgsmeldung vom Schleifmaschinisten 29 Der ... bricht mehr Äste als Halme (Sprichwort) 30 Ob ab-, ob an-, das lehrt Papieren Ordnung 32 Hier Stange, da mit Stock ganz groß 34 Bei altem Küstensiedler kommt die Frau nach der 23 waagerecht 35 Verpflichtender Auftakt zum Fest 60 Tage nach Ostern 37 Verbleibt zu schreiben, sind schon vier Lettern sechstgrößter EU-Stadt notiert 39 Selten aber für die Tochter der Königin der Nacht gehört, der kurze Name 42 Existiert – als Verlängerung von Roman und Ideal beispielsweise

Lösung von Nr. 2218 (ZEITmagazin 16/2014):

Waagerecht:

7 Widder und Stier in der ASTROLOGIE 10 BORKE 13 SUPERLATIV 17 NOTNAGEL 19 FRIEDE 20 ALOIS (Ludwig Thoma, "Ein Münchner im Himmel") 21 TARA in Tara-ntel 22 GRUND 23 Hildegard KNEF 25 RASCH in Ult-rasch-lendrian 27 ALAI-Gebirge 28 ECKEN (Volkslied "Nun will der Lenz uns grüßen") 30 PFAHLBAUTEN 33 schlau und SCHLAUFE 35 GABUN 37 LEHNE 39 RENTE 40 LOBEN 41 "ALLE Vögel sind schon da" 43 STEIGERN 44 TESTSIEGER 45 EINSICHT 46 NAUTIKER

Senkrecht:

1 STEIN-zeit 2 GOLD 3 AGIL 4 GENIAL 5 GOTT 6 REGALE aus Rest-elager 7 Gottfried Keller, "Das Fähnlein der sieben AUFRECHTEn", und auf Rechte 8 "Spruch-Reif" und SPRUCHREIF 9 LAEN 10 BOSS 11 KARATE 12 bekannter und ein BEKANNTER 14 REDE 15 TAEFELN 16 VORHABEN 18 NAH 23 KNUTE 24 FAGOTT 26 CANASTA 29 KLEIN 30 PFERCH 31 BUNT-sandstein 32 ULLI in Lemuel G-ulli-ver 34 ANGST in L-angst-recke 36 BESAN-mast 38 HEGEL 42 LEK in Kol-lek-tion

Die Lösung von Nr. 2219 finden Sie in der Ausgabe Nr. 19/14, denn bis zum 28. 4. können Sie Ihre Lösung des Osterpreisrätsels einsenden