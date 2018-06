Wellen schlagen, die Morgenluft schmeckt nach Salz. Ein paar frühe Badegäste schütteln sich Wasser und Sand aus den Haaren, als die Berliner Bären die Copacabana erreichen. Vier Sattelschlepper parken den nördlichen Strandzipfel zu, der Leme heißt, "Hamburg Süd" steht auf ihrer Fracht. 40-Fuß-Container in erdiger roter Farbe. Eine Gruppe von Arbeitern schleppt gewaltige Holzkisten an die Promenade.

In den Kisten stecken 145 Berliner-Bär-Figuren – die kennt man. Grell bemalte Statuen, die jeweils ein Land repräsentieren, über zwei Meter hoch. Eine Wanderausstellung zur Pflege der Freundschaft unter den Völkern, die auch schon in Hong Kong, Jerusalem, Pjöngjang, Paris und Kairo zu sehen war. Stets stand sie an den prominentesten Plätzen, und jetzt, zur Fußball-WM in Brasilien, soll sie an den berühmtesten Strand der Welt. Aber das ist gar nicht so einfach. An diesem Montagmorgen, an dem montiert werden soll, ist noch nicht mal klar, ob die Bären hier alle Platz finden. Und ob sie bleiben können.

"So problematisch war das noch nie", sagt Klaus Herlitz, Berliner Unternehmer und seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Eva Mäzen der "Buddy Bears". Er schaut nervös zwischen Sattelschleppern und Strandpromenade hin und her, dann wird er weggerufen, er wird gebraucht. Aus der Bärenreise nach Rio de Janeiro ist ein organisatorischer Albtraum geworden. Man kann daraus viel über die Probleme des WM-Lands Brasilien lernen.

Es war ein nettes Gespräch, erinnert sich der deutsche Generalkonsul Harald Klein. Es war der 1. Mai 2013, ein Routinetreffen, und Rios fröhlich-zupackender Bürgermeister Eduardo Paes war gut gelaunt. Klein schlug ihm vor, die Berliner Bären an der Copacabana aufzustellen. Paes sagte: Wollen wir. Eine schriftliche Vereinbarung gab es nicht. Man reichte sich die Hand. Und die Deutschen legten los. Bloß noch ein Jahr bis zum Ausstellungsbeginn!

Man redete mit dem Ehepaar Herlitz. Koordinierte mit den Organisatoren des gerade laufenden "Deutschlandjahres" in Brasilien. Mit dem Industrieverband. Mit der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes. Man suchte Sponsoren.

Aus dem Bürgermeisteramt kam eine erste E-Mail Anfang Juli. Guten Tag, man sei eine speziell für internationale Koordinierungsfragen eingerichtete Sonderstelle. Ein One-Stop-Shop zur Vermeidung bürokratischer Schwierigkeiten. Stets zu Diensten. Klingt gut, fanden die Leute im deutschen Konsulat und fragten, welche Schritte jetzt zu erledigen seien. Konkret hat ihnen das nie jemand beantwortet.

Doch so ist das eben in Rio: Man löst die Dinge im Gespräch, man trifft sich von Angesicht zu Angesicht, man umarmt sich und schlägt sich auf die Schultern, dann laufen die Dinge hier. Am 16. August konnte es losgehen, die Stadt lud zu einer Begehung des künftigen Ausstellungsgeländes mit Experten aus allen wichtigen Ämtern. Kluge Leute waren das, professionell und lösungsorientiert. Man werde einen detaillierten Aufstellungsplan entwerfen, hieß es. Die internen Protokolle des Konsulats von damals strotzen vor Zuversicht.

Brasilien, darüber klagen Unternehmer aus dem In- und Ausland seit Jahren, habe riesige Probleme mit der Infrastruktur und der Logistik, mit einer erdrückenden Bürokratie und manchmal auch korrupten Beamten. Genehmigungen dauerten entsetzlich lange, es gebe einen Dschungel von Gesetzen und Ämtern. Doch hier, in Rio, scheint das zum Jahresende 2013 alles anders zu sein. Das Bürgermeisteramt mailt am 22. Oktober an die Deutschen: Die Sache mit den Bären läuft weiterhin super.