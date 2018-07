Von wegen diamonds are forever. Frauen und Männer wissen: Weder sollte sie ihren edelsteinbesetzten Verlobungsring zu nah an einer Kerze zum Funkeln bringen, noch sollte er seinen Diamantbohrer durch einen Stahlträger jagen. Beides könnte böse enden. Denn das härteste natürliche Material der Welt besteht aus reinem Kohlenstoff. Und der macht es empfindlich für große Hitze.

Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa in der Schweiz mussten eine erstaunliche Entdeckung machen, die es als wissenschaftlicher "Fehlschlag" auf die Titelseite der Review of Scientific Instruments schaffte. Mit einem sogenannten Nanoindenter hatten Johann Michler und Jeffrey Wheeler eine nur 50 Nanometer breite Diamantspitze in verschiedene Materialien gerammt, um deren Härtegrad zu messen. Auf der Grundlage dieser Tests entwickelt die Industrie Beschichtungen für Werkzeuge und Autoteile.

Normalerweise hält eine Diamantspitze an der Luft Temperaturen von 400 Grad Celsius stand, im Hochvakuum sogar bis zu 700 Grad. Doch als die Forscher eine schnöde Stahlprobe im Hochvakuum testeten, war die Spitze schon bei 200 Grad stumpf. Bei 500 Grad hatte das viel weichere Metall die Spitze des Diamanten einfach "abgebissen" – Stahl und Kohlenstoff reagierten zu Eisencarbid. "Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell bei so niedrigen Temperaturen geht", sagt Michler.

Er und sein Kollege raten anderen Forschern nun, bei ähnlichen Tests nur Materialkombinationen zu wählen, die eine heiße Liaison vertragen. Denn auch wenn die Edelsteinspitze des Indenters nur fünf hunderttausendstel Millimeter groß ist: Mit bis zu 3000 Euro kostet sie so viel wie ein Diamantring.