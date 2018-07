DIE ZEIT: Herr Kessemeier, danke, dass wir Sie im Urlaub stören dürfen. Sie sind also dagegen, dass an der Sophienterrasse ein Flüchtlingsheim gebaut wird. Warum denn?

Dirk Kessemeier: Ich bin Bauinvestor und habe gemerkt, dass meine eigenen Handwerker, die in Hamburg geboren sind, hier keinen Wohnraum mehr finden. Für die sollte die Stadt mehr machen. Wir haben 400 000 Pendler, die ganz normalen Maurer, Schreiner und Möbelfahrer müssen schon nach Norderstedt ziehen.

ZEIT: Entweder günstiger Wohnraum für Hamburgs Handwerker oder ein Flüchtlingsheim in Harvestehude? Wieso nicht beides?

Kessemeier: Ein Flüchtlingsplatz kostet zwischen 17.000 und 20.000 Euro. Im Fall der Sophienterrasse hat die Stadt aber nicht nur 14 Millionen für das Grundstück bezahlt, sondern hat noch eine Million Nebenkosten und fünf Millionen Umbaukosten, um ein altes Bürogebäude umzubauen. Dann bist du bei 20 Millionen. Für das Geld müssten da eigentlich 1000 Flüchtlinge wohnen. Es kommen aber nur 200 unter – man zahlt also 100.000 Euro pro Flüchtlingsplatz.

ZEIT: Moment, jetzt rechnen Sie die gesamte Investition auf die 200 Flüchtlinge herunter. Das können Sie höchstens mit den Umbaukosten machen – der Wert des Grundstücks bleibt ja erhalten, zumal in dieser Premiumlage.

Kessemeier: Ich bleibe dabei: Sie können nicht für eine Summe, mit der sie 1000 Menschen helfen könnten, bloß die Unterkunft für 200 bezahlen. Ich hab mir gerade in einer Anlage der Frankonia für 6200 Euro pro Quadratmeter eine 220 Quadratmeter große Wohnung gekauft. Bei dem geplanten Heim käme man ja auf 7000 Euro pro Quadratmeter. Da kann die Stadt auch gleich Eigentumswohnungen für die Flüchtlinge kaufen. Dann sitzen sie wenigstens am Kamin und können zur Alster gehen.

ZEIT: Ist es nicht eher so, dass Ihnen der Anblick von Flüchtlingsfamilien im schmucken Harvestehude nicht passt?

Kessemeier: Das ist ja Blödsinn. Hier ist so viel los, da fallen die paar mehr Leute gar nicht auf. Und dass die Grundstückspreise dadurch fallen, davor hat auch keiner Angst. Sind ja nur 23 Wohnungen. Und wenn ich am Wochenende aus dem Fenster gucke, da ist die Straße sowieso immer gesperrt, weil irgendein Alsterlauf ist.

ZEIT: Dass Sie was gegen Flüchtlinge haben, wollen Sie sich nicht nachsagen lassen.

Kessemeier: Meine Kinder gehen zur internationalen Schule, ich hab selber eine ausländische Frau, und von meinen 170 Mitarbeitern – ich hab überall in Europa Filialen – sind 45 Prozent Ausländer. Ich weiß teilweise ganz genau, wie die Mentalitäten sind, wie die Leute denken und was man tun muss.

ZEIT: Wenn Sie Flüchtlingsunterkünfte nur da bauen, wo die Grundstückspreise bezahlbar sind, trifft es eben nur die ärmeren Stadtteile.

Kessemeier: Das würde ich so nicht sagen. Schauen Sie sich die Sportallee an, da haben sie Zelte aufgebaut, weil die Stadt angeblich nichts findet. Ich hab da in der Nähe ein Bürogebäude gekauft, da gäb’s auch noch ein anderes Bürohaus, das man umbauen könnte. Das ist eine gute Gegend, da ist der Alsterlauf und 100 Meter weiter ein Lidl. Nicht so wie bei uns, wo die Flüchtlinge anderthalb Kilometer vom Grindel mit ihren Einkaufstüten laufen müssen.