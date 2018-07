Von allen guten Plätzen in der HSV-Arena ist dieser vielleicht der spannendste: die Treppe zur Osttribüne hinauf, nicht ins Stadion hineingehen, sondern links halten. Zwei, drei Schritte, dann ans Geländer lehnen.

Welch imposanter Blick! Dort ganz hinten erscheint die entfesselte Architektur der Hamburger Müllverbrennungsanlage, davor die Stadionparkplätze: Autos, so viele, dass das Auge gar nicht mehr mitkommt. Kleine Autos, große Autos, die größten parken ganz vorne am Eingang der Arena, nur ein paar Meter von der Mannschaftskabine entfernt liegen die VIP-Plätze.

Wohl dem, der einen Bentley hat, einen Panamera beispielsweise, es muss schön sein für die Spieler, mit einem solchen Fahrzeug das Meer der Fans zu teilen und da unten vorzufahren. Mein Gott, was haben wir gelacht, damals, als Timothée Atouba noch in Hamburg spielte. Der Junge lief auf dem Rasen jedem Steilpass freudig hinterher, hatte aber vom Einparken keine Ahnung. Hier oben am Geländer bildeten sich Menschentrauben, wenn Atouba heranröhrte, um einen neuen Versuch zu wagen. Alles hätte man ihm verziehen, alles. Aber das war zu einer Zeit, als der HSV noch nicht so nah vor dem Ende stand.

Einparken können sie heute alle, diesen Eindruck nimmt man mit, aber spielen? Mehr freier Fall war selten. Beim Spiel gegen Augsburg am vergangenen Sonntag hat Trainer Mirko Slomka zur Belebung seiner Jungs einen Geistheiler auf die Tribüne gesetzt. Es gibt Fans, die der Ansicht sind, diese Verstärkung hätte viel früher kommen müssen, jetzt sei es selbst dafür offensichtlich zu spät.

Dass sich die Liebe in der HSV-Familie allmählich verbraucht, "wir haben die Schnauze voll", kann jeder sehen, der hier oben vor der Osttribüne am Geländer lehnt. Galt ein Bentley oder ein Panamera einmal als Möglichkeit, so gelten sie jetzt eher als Zielscheibe für den Frust der Fans. Schutzleute passen auf, dass all den Autos nichts passiert. Zumindest diese Verstärkung wurde wohl gerade noch rechtzeitig aufgeboten.

Noch zwei Spiele! Fünf Punkte Rückstand bis zum rettenden 15. Tabellenplatz.

Wer die Treppe nimmt, der kommt auch an Horst Hrubesch vorbei, in Schwarz-Weiß hängt er an der Wand. Das Kopfballungeheuer von einst ist nun Menschenflüsterer beim DFB. Hrubesch war auch mal als Trainer beim HSV im Gespräch, heißt es. Kann sogar sein, dass Hrubesch auf seinem Hof draußen in Uelzen gerne mal angerufen worden wäre. Jemanden beim HSV störte wohl, dass der Mann bisweilen so furchterregend schaut, aber bitte, "zitieren Sie bloß nicht meinen Namen!"