Treffen in einem vollkommen unhippen Oma-Café am Kurfürstendamm: Er möchte gerne da frühstücken, wo auch alte Menschen sitzen. Fabian Hinrichs, 39, der Anti-Schauspieler. Er ist im Umfeld der Berliner Volksbühne als Castorf-Schlingensief-Pollesch-Darsteller groß geworden. In Kino und Fernsehen hat er auch gespielt (ab Herbst ermittelt Hinrichs im fränkischen Tatort). Es haben ihn alle, vor allem die Feuilletons, sehr gerne, weil er auf der Bühne so brutal charmant, auf berührende Art linkisch und gehemmt rüberkommt. Hinrichs’ Spiel wirkt immer so, als wolle er gleich alle anderen Schauspieler, das gesamte deutsche Theater und Kino, vorführen.

Ein Vier-Minuten-Ei, bitte. Seine langen, dünnen Arme. Die berühmte rosige Fabian-Hinrichs-Gesichtsfarbe, er sieht doch immer so gesund aus. Man kann ihm schwer eine Frage stellen, das ganz normale Frage-Antwort-Spiel findet er lächerlich. Liest er morgens die Zeitung? Gibt es ein innenpolitisches Thema, das ihn berührt? Grinsender Hinrichs. Ein berührendes politisches Thema, das ist ja auch lustig. "So etwas wie der Mindestlohn ist mir schon wichtig. Natürlich muss es einen geben." Hinrichs erklärt, dass ihn die Verteilungsungerechtigkeit, die Verwerfungen des Kapitalismus immer interessiert hätten: "Ohne mich als Sozialisten zu bezeichnen. Das bin ich natürlich nicht." Es geht jetzt um die Frage, ob den deutschen Zeitungsleser so etwas wie die humanitäre Katastrophe im Südsudan interessiere müsse. Der Südsudan sei ihm nicht egal, erklärt Hinrichs. Ihn plage ein Schuldbewusstsein, weil er nur Schauspieler sei: "Je besser es mir geht, desto mehr möchte ich mich engagieren." Und der Schauspieler zitiert Bazon Brock: "Man köpft das Frühstücksei. Und das ist der Sieg der Kultur über die Barbarei." Man wisse, dass einem in diesem schönen Frühstückscafé eben nichts Schlimmes passieren könne. Sagt der Ei essende, in der Sonne sitzende Schauspieler und prüft seine Wirkung. Findet er das jetzt selber ziemlich gut von sich, dass er so ernst und unironisch daherredet?

Moritz von Uslar Moritz von Uslar, geboren 1970 in Köln, war Redakteur beim SZ-Magazin und beim Spiegel und arbeitet heute als Autor für die ZEIT. Bekannt ist er unter anderem für seine Interviews 99 Fragen, die regelmäßig im ZEITmagazin erscheinen. Von Uslar schrieb mehrere Theaterstücke, sein jüngstes Buch Deutschboden erschien 2010 bei Kiepenheuer und Witsch. Alle vier Wochen erscheint im Feuilleton seine Kolumne Auf ein Frühstücksei mit.

Andere Fragen: Versucht er das Kunststück, ein Schauspieler zu sein, ohne Schauspieler zu sein? Früher hätte er das mit Ja beantwortet. "Heute sage ich einfach: Ich möchte ein guter Schauspieler sein." Tut das gut, schlecht über das deutsche Kino zu reden? Ach. Nein. "All die Kritik kommt ja eigentlich aus einer Liebe heraus." Und dann spricht er einen Satz, der ein wenig so klingt, als sei das Gegenteil seiner Aussage auch wahr: "Ich würde sagen, dass ich den Beruf des Schauspielers und des Regisseurs eigentlich achte." Lustig. Und der kluge Schauspieler startet einen erneuten Versuch, die Interviewsituation zu unterwandern. "Ich würde im normalen Gespräch ja immer zurückfragen." Grinsen. Natürlich.

Und so viel mehr bespricht man bei einem Frühstück dann auch gar nicht. Es geht darum, wie man als Schauspieler sauber bleibt, also nicht zu viele von den idiotischen Kinorollen annimmt, die mit 4000 Euro Tagesgage verrückt gut bezahlt sind. Ist sein Engagement beim Tatort für ihn, der seine Karriere als Außenseiter gemacht hat, letztlich doch rufschädigend? "Nein." Mit René Pollesch plant Hinrichs eine Neufassung der West Side Story. Das wäre natürlich wieder ein astrein sauberer Job. Der Schauspieler sagt einen in seiner Schlichtheit wirklich subversiven Satz: "Ich will ja eigentlich gar nicht so viel arbeiten." Wann hat man diesen Satz von einem König des Kulturbetriebs zuletzt gehört? Ein paar Gags gehen noch. Er spricht jetzt sehr liebevoll über seine Frau und seinen Sohn. Und dann kurvt der Schauspieler, der einen durch seine Aufrichtigkeit schlagen will, auf seinem goldenen Punk-Fahrrad davon.