"Hamburg hat so einen Ort gebraucht", meint der Mann vom Nebentisch. Man kommt hier leicht ins Gespräch. Das liegt teils daran, dass die gut fünfzig Tische eng stehen, zumal vor den raumhohen Fenstern. Der Hauptgrund aber ist das, was man hinter den Scheiben sieht: Hamburg von ganz oben. Das Clouds eröffnete im Herbst als das höchstgelegene Restaurant der Stadt. Es nutzt den 23. Stock des größeren der zwei Tanzenden Türme am Anfang der Reeperbahn. Darüber kommt nur noch die Dachterrasse, die man neuerdings betreten darf, für einen Sundowner oder zum Rauchen.

Jeder zweite Ausflugsort hat heute sein Panoramarestaurant, warum sollte Hamburg eins brauchen? 105 Meter über der Elbe fällt die Antwort leicht: weil es einen umhaut, zu sehen, wie groß diese Stadt ist. Und weil es nicht alle Tage passiert, dass gestandene Hanseaten am Fenster kleben wie Touristen im Besichtigungsbus. "Die gelben Lichter da ganz hinten – wissen Sie vielleicht, was das ist?" Keine Ahnung, die O₂-Arena? "Nein, die leuchtet blau."

Man saß in Hamburg schon höher zu Tisch: im Drehrestaurant des Fernsehturms, das vor 13 Jahren schloss. Dort glänzte die Küche mit Kaffee und Kuchen, all you can eat. Das Konzept der Clouds-Betreiber (man kennt sie vom East und vom Coast) unterscheidet sich davon buchstäblich wie Tag und Nacht. Geöffnet wird erst abends. Das Ambiente ist loungig, mit Jazz im Hintergrund. An der Bar gibt es prima Cocktails für alle, die tief blicken wollen. Aber der Ehrgeiz gilt dem Essen.

Wer nach einem Blick in die Karte an der Küche vorbeigeht, wird nicht überrascht sein, dort nur Männer zu sehen. Das Menü ist ein bisschen macho: Tatar mit Kaviar, getrüffelte Pommes, ganze Fische oder Hühner zum Teilen und natürlich Steaks aus aller Herden Länder mit Beilagen nach Wahl. Für den größeren Appetit werfen die Köche eine 850-Gramm-Scheibe Porterhouse, trocken gereift, zu 139 Euro auf den Grill.

Der Service tranchiert am Tisch, auch wenn man eins der kleineren Stücke ohne Knochen oder Fettrand bestellt hat. Immerhin sieht der Gast so direkt, ob das Fleisch nach Wunsch gegart ist. Ein ecuadorianisches Entrecôte in diesem Fall, auf den Punkt medium rare. Die Beilagen sind wie das Fleisch: durchwachsen – vom ausdrucksvollen Rotweinjus über das gediegene Risotto bis zum faden Caesar’s Salad mit staubtrockenen Croûtons.

Am besten schmecken die Speisen, in die man unterm Macho-Aspekt weniger Hoffnung setzen würde. Für das Cassoulêt von Meeresfrüchten wurden beste Zutaten offensichtlich einzeln gegart und dann mit einer provenzalischen Dosis von Knoblauch und Kräutern versetzt. Der Nachtisch, eine Kugel mit dem unerfindlichen Namen "Snickers", erweist sich als cremiges Parfait von weißer Schokolade, das mit seinen Pistazien- und Aprikosenaromen eher an türkischen Nougat erinnert. Sieht man von Ausrutschern wie den zähen Gnocchi ab, leistet die Küche für nicht ganz kleines Geld gute Arbeit. Viel Gesprächsstoff bieten ihre Schöpfungen nicht, aber das ist an einem solchen Ort vielleicht auch gar nicht erwünscht.

Einen stärkeren Eindruck als das Essen hinterlässt ausgerechnet die Toilette mit ihrer Fensterfront. Da steht man dann, wäscht sich die Hände und schaut dem Michel aufs Dach. Vom historischen Reeperbahn-Foto rechts blickt einen die nackte Domenica an. Die Architekten haben den Spiegel fast ohne Rahmen aufs Glas montiert. Auf dem Weg zum Tisch muss man sehr aufpassen, damit man nicht My Way trällert und das Porterhouse-Steak bestellt.



Restaurant und Bar Clouds,

Reeperbahn 1, St. Pauli. Tel. 30 99 32 80. Küche Mo–Do von 18–23 Uhr, Fr–Sa von 17–23 Uhr. Hauptgerichte um 28 €