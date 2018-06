Was denn, noch eine Geschichte des Pop? Man kennt seine Pappenheimer inzwischen doch, man weiß doch immer schon, was kommt. Nach unzähligen Lach- und Sachbüchern und dem 1001. Themenabend auf Arte ist die Angelegenheit so formatübergreifend aufbereitet, auserzählt und rund gelutscht, dass auch wenig popaffine Zeitgenossen aufsagen können, wer der fünfte Beatle war, warum Kurt Cobain sich eine Kugel durch den Kopf jagen musste und an welcher Stelle Elvis aus der Kulisse tritt, um unsere Körper vom Blei der fünfziger Jahre zu befreien. In diesem Fall aber – surprise – kommt es anders: Elvis fehlt.

Karl Bruckmaier hat ihm freigegeben, genau wie vielen anderen, die sonst zum Unterrichtsstoff gehören, von A wie Abba bis Z wie Zappa. Bruckmaier, Jahrgang 56, Hörspielautor, Radiomoderator und Kritiker im Dienst der Süddeutschen Zeitung, ist selbst ein Vertreter jener Spezies, die noch im Schlaf darüber Auskunft geben kann, wer in Miles Davis’ drittem Quintett am Schlagzeug saß. Aber dieser Autor doziert nicht, er erzählt lieber. Statt noch einmal die einschlägigen Stationen abzuklappern, lässt er den Kanon Kanon sein und begibt sich in weniger beachtete Ecken. The Story of Pop: der Titel seines Buchs ist programmatisch und irreführend zugleich. Ohne nach wissenschaftlichen Regularien wie Literaturlisten oder Fußnoten zu fragen, geht es im Freistilmodus durch unwegsames Gelände.

Es sind Nebenfiguren, die hier in Hauptrollen auftreten, Freigeister, Abenteurer, Philanthropen, Männer auf Abwegen, freiwillige und notgedrungene Nomaden. Hank Williams ist ein household name, aber wer kennt Bert Williams? Thomas Edison, der 1877 ein Kinderlied auf Stanniolfolie festhielt, wird als Erfinder des Grammofons gefeiert, aber wie steht es mit Jacques de Vaucanson und seiner mechanischen Ente? Ganz zu schweigen von Louis Moreau Gottschalk, einem Zeitgenossen Liszts. Allenfalls Spezialisten kennen seinen Namen, obwohl er zu seiner Zeit ein großer Reisender war, der das Publikum von New York bis Paris mit aus Kuba importierten Rhythmen beeindruckte. Und schlägt nicht im Hintergrund seines Smash-Hits La Bamboule, auch bekannt als Danse des nègres, bereits jenes Instrument, dem wir wiederbegegnen werden: die Trommel?

Die Trommel ist Leitmotiv und Backbeat der Erzählung, mit der Trommel als Taktgeber reisen wir zurück an den Hof des Kalifen von Córdoba, wo ein gewisser Ziryab lebte. Ziryab war ein aus Bagdad entführter Sklave, gebot der Legende nach nicht nur über zehntausend Lieder, die er zum Ergötzen der Herrschaft vortrug, er war auch dafür berühmt, dass er seine Laute statt mit einem Stück Holz mit einem Federkiel zupfte – wenn man so will, der erste Rockstar der Geschichte. Bereits im maurischen Andalusien des 9. Jahrhunderts blitzt also eine Form der Unterhaltungskunst auf, bei der Individualität und Ausdruckswille eine Rolle spielen. Kurz darauf geht sie unter dem Ansturm christlicher Heere erst einmal wieder verloren, die Trommel jedoch, sie verschwindet nicht, sie wird als Beute mitgeführt, wird im Flamenco wiedergeboren, sie ist als blinder Passagier an Bord, als die Eroberer auf schwankenden Schiffen gen Amerika segeln.

Bruckmaier beschreibt Pop als demokratischen Funken, der denen, die ihm folgen, auch unter widrigen Umständen heimleuchtet. Zwei Jahrhunderte nach Kolumbus ist er in New Orleans zu spüren, wo aus Afrika geraubte Sklaven zum Verkauf stehen, eine Hölle von einem Ort, aber auch eine Insel der Verrückten am Rand eines politisch ungeordneten Landes: In diesem neuen Orléans tanzt die Canaille auf der Straße. Bruckmaier führt uns zu den Plantagen des Südens mit ihren weißen Herren, die tagsüber die Peitsche schwingen und sich nachts zu den Hütten der Schwarzen schleichen. Er führt uns weiter zu den Kongregationen der Pilger, die in Bretterkirchen das Lob des Herrn singen, aber nicht verhindern können, dass die Trommel sich in ihre Lieder einschmuggelt. Wissen darf das aber erst einmal niemand.