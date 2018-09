Zwei Bilder zwischen Leben und Tod, aufgenommen innerhalb weniger Minuten an einem sonnigen Vormittag in Beirut. Das erste ist ein Selfie, ein Selbstporträt von vier Teenagern, fotografiert mit einem Smartphone. Der 16-jährige Oberschüler Mohammed al-Chaar ist mit drei Freunden in der Innenstadt unterwegs, es sind Ferien, die Uhr des Smartphones zeigt kurz nach halb zehn. Mohammed trägt einen roten Kapuzenpulli, mit seinem Bartflaum und der dunklen Hornbrille wirkt er ernster als seine Freunde. Im Hintergrund ist ein geparktes Auto der Marke Honda zu erkennen.

Das zweite Bild macht Minuten später ein Pressefotograf. Es zeigt Mohammed leblos am Boden, der Kopf ist blutüberströmt, um ihn herum liegen Trümmer, Rauchsäulen steigen auf. In dem Honda waren rund 50 Kilogramm Sprengstoff versteckt. Gegen 9.40 Uhr hatte jemand die Fernzündung betätigt. Mit Mohammed al-Chaar starben am 27. Dezember 2013 weitere sieben Menschen, darunter der prominente sunnitische Politiker Mohammed Schatah, dem der Anschlag galt.

Libanons Öffentlichkeit ist, was Terroranschläge angeht, abgehärtet. Der Junge mit dem roten Kapuzenpulli wäre schnell aus den Schlagzeilen verschwunden, hätte es nicht dieses Selfie gegeben. Eindringlicher, als Worte es vermögen, zeigte es die hauchdünne Grenze zwischen Alltag und Terror. Aufzuheben mit der winzigen Bewegung eines Fingers, der auf einen Auslöser drückt.

Schatah, der Politiker, wurde am nächsten Tag als "Märtyrer" zu Grabe getragen. Auf der Trauerfeier ertönten Drohrufe gegen die vermeintlichen Täter, die schiitische Hisbollah, als deren scharfer Kritiker Schatah galt. Mohammed al-Chaar, der Schüler, wurde ebenfalls als "Märtyrer" und Held beigesetzt.

Da regte sich plötzlich Protest. Nicht auf der Straße, auf Mahnwachen oder Demonstrationen, sondern im Netz. Wenige Tage nach dem Anschlag tauchte Anfang Januar ein Twitter-Account @notamartyr auf. "Mohammed Chaar ist kein Märtyrer, er wollte nicht sterben", schrieb ein Blogger. "Er ist ein Opfer." Junge Libanesen stellten auf einer Facebook-Seite mit dem Titel I am NOT a martyr Selbstporträts mit ihren Botschaften ins Netz. "Ich bin es leid, alle paar Wochen meine Familie durchzuzählen, um zu sicherzugehen, dass niemand von ihnen Opfer eines Anschlages geworden ist." – "Ich will meine Kinder in diesem Land großziehen." – "Ich will, dass die Verbrecher zur RECHENSCHAFT gezogen werden." Die Seite verzeichnete binnen kürzester Zeit rund 7.000 Likes, die BBC nahm die Kampagne in ihre Rubrik Trending auf.

Fast vier Monate sind seither vergangen, die Serie der Terroranschläge im Libanon reißt nicht ab. Die Postings auf der Seite sind rar geworden. Und nun? War es das? Ein flüchtiges Aufbegehren via Internet und Smartphone?

"Wir haben nicht behauptet, wir würden gleich alle Probleme des Libanons lösen", sagen die Initiatoren der Kampagne. Ihre Namen wollen sie nicht nennen. Es gehe nicht um sie, "sondern um die Botschaften, die Menschen auf ihrer Seite ins Netz stellen. Wir haben ein Forum geschaffen." Auch gegen den Missbrauch des Wortes Märtyrer. Vielleicht ist das allein schon ein Erfolg in einem politisch gelähmten Land, in dem sich über die Jahrzehnte ein Kriegstrauma auf das andere gelegt hat und der "Opfertod" allgegenwärtig geworden ist.

Märtyrer. Schahid. Im Griechischen wie im Arabischen leitet sich der Begriff aus dem Wort für "Zeuge" ab. Blutzeugnis ablegen für den eigenen Glauben, leiden und sterben für den eigenen Gott. Das Judentum grenzt das Selbstopfer am stärksten ein, Lebensbewahrung ist oberstes Gebot. Im Christentum und im Islam, vor allem in der schiitischen Heilslehre, spielt das Martyrium eine besonders ausgeprägte Rolle. Das Gedenken an den Leidensweg Christi und an die Ermordung Husseins, Enkel des Propheten Mohammed, weisen verblüffende Ähnlichkeiten auf.

Von der Verehrung der Märtyrer für ihre Opferbereitschaft bis zu ihrer politischen Manipulation war es nie weit. Iranische Jugendliche, die im Krieg gegen den Irak mit der Verheißung des Paradieses in Minenfelder marschierten, die Attentäter des 11. September 2001, japanische Kamikazepiloten, tamilische Selbstmordattentäter – die Geschichte ist voller Beispiele, in denen das Selbstopfer im Krieg oder für den Terror instrumentalisiert wurde.