Vielleicht ist Myanmar außer Nordkorea das letzte wirklich verschlossene Land, noch immer von Geheimnissen umwittert und vom Westen viele Jahre als Schurkenstaat aus der Weltgemeinschaft verbannt, eine Blackbox voller orientalischer Wunder oder doch nur die traurigen Reste einer jahrzehntelangen Diktatur enthaltend. Seit den frühen Sechzigern zelebrierte im alten Burma eine Militärjunta den Sozialismus im eigenen Land, später nur noch das Überleben in Isolation. Immer wieder gab es Aufstände. Alle wurden niedergeschlagen, die Demokratiebewegung von 1988 ebenso wie die "Safranrevolution" buddhistischer Mönche 2007.



Vor vier Jahren dann diese unerwartete Öffnung: 2010 und 2012 ließen die Generäle freie Wahlen zu. Sie wechselten von der Uniform in den Longyi, den traditionellen Wickelrock für Männer, und geben sich seither gutwillig: Ja, es soll Demokratie sein, die politischen Gefangenen werden freigelassen, Meinungs- und Pressefreiheit werden gewährt. Gleich danach hob der Westen seine Sanktionen gegen Myanmar auf. Für fast einen ganzen Tag kam Barack Obama zu Besuch. Also wieder eine Nation auf dem rechten Weg in die Freiheit?

Die Burmesen wissen es besser: Unumkehrbar ist nämlich nichts in diesem Land, aber möglicherweise meint die Generalität es dieses Mal ernster mit dem Demokratieversprechen als in den vergangenen Jahren. Die Ratlosigkeit der Junta muss jetzt größer sein denn je. Offenbar kann sie die kleinen blutigen Bürgerkriege in den Provinzen nicht mehr befrieden, wo ethnische Minderheiten nach Unabhängigkeit streben. Sie kann auch dem wirtschaftlichen Ausverkauf an China nichts mehr entgegensetzen, dem ungeliebten roten Riesen seinen Traum nicht austreiben, sich am Irrawaddy-Fluss ein chinesisches Kalifornien einzurichten. Die Junta ist am Ende, aber noch hat sie die Waffen. Myanmar, einst das reichste Land Südostasiens, bildet heute in sämtlichen Statistiken das Schlusslicht.

Ein Goethe-Institut für Myanmar

Yangon gehört zu den erträglicheren, weniger schrillen Metropolen Asiens. Das alte Rangoon der Briten, lange Zeit Hauptstadt, ist noch immer das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Es boomt dort gewissermaßen auf dezente, burmesische Weise. In einem oder in zwei Jahren wird der Verkehr zusammenbrechen, das ist abzusehen, und die Immobilienpreise sind mittlerweile so hoch wie in Shanghai. Trotzdem liegt keine aggressive Spannung über der Stadt. Kaum Elend auf den Straßen. Die allasiatische Prachtvilla mit graeco-römischem Schmuck und Stuck beginnt bereits das Bild zu prägen. Gutsituierte Best Ager aus Europa und den USA bilden die touristische Vorhut. Sie können auch die verrückten Hotelpreise bezahlen. In lustigen T-Shirts ("Adventure before dementia") belagern sie Pagoden und Märkte.

Vor ein paar Wochen war Bundespräsident Gauck zu Gast. Er blieb vier Tage, genauso lang wie in Indien. Das war eine starke diplomatische Geste. Sein Besuch sollte der Ausdruck einer neuen deutschen Außenpolitik sein, eine, die signalisiert, helfen, unterstützen, auch eingreifen zu wollen, wo es erwünscht ist, und sich nicht länger unter Verweis auf die Historie mit bequemer Zurückhaltung begnügt. Gauck eröffnete ein Verbindungsbüro der deutschen Wirtschaft und – fast wichtiger noch unter den Umständen – das neue Goethe-Institut. Myanmar könnte, ganz anders als der dramatische Fall der Ukraine, zur Bewährungsprobe dieser Außenpolitik werden. Eine Politik der Soft und Smart Skills ist gefragt, eine Präsenz, die den Transformationsprozess der burmesischen Gesellschaft langfristig begleitet und unterstützt.

"Wir müssen zunächst einmal unsere Partner identifizieren," sagt Xaver Augustin, der Leiter des Goethe-Instituts in Yangon, "die staatlichen Kultureinrichtungen sind für uns weniger interessant. Am Anfang müssen wir einzelne unterstützen, die etwas auf die Beine stellen." Zum Beispiel die Gitameit-Musikschule, die in Yangon in einer ehemaligen Autowerkstatt ein wachsendes Interesse an westlicher Musik auffängt.