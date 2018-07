So ein Haus hatten wir, die Schüler des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums in Mönchengladbach, noch nie gesehen. Direkt neben unserer "Penne", an den Hängen des Abteibergs, im Schatten des romanischen Münsters, war es entstanden. Nichts hatte es gemein mit der Nachkriegsarchitektur im Zentrum der von Bomben verheerten Stadt. Zwischen all dem gebauten Duckmäusertum reckte sich ein verspiegelter Turm selbstbewusst in die Höhe, während die unteren Geschosse den Berg, der nur ein Hügel ist, umschmiegten, aber auch energisch in ihn vordrangen. Den Eingang markierte ein Marmorblock, auf dem der Baumeister sein Werk in Gold signiert hatte: Hans Hollein.

Was wir Gymnasiasten nicht wussten: Die ganze Welt hatte so ein Haus noch nicht gesehen. Ja, nicht einmal der Architekt selbst hatte je ein Haus von sich betrachten können – weil er bis dahin noch nie eins hatte bauen dürfen. Als Theoretiker hatte sich Hollein einen Namen gemacht, realisiert aber waren nur die Innenausstattung einer Galerie, einer Boutique und eines Kerzenladens. Bis der geplante Neubau des städtischen Museums vom Direktor Johannes Cladders 1972 einfach per "kuratorischem Direktauftrag" an Hollein vergeben wurde. Heute undenkbar. Damals ein Glücksfall der Architekturgeschichte.

Kurz zuvor hatte Hollein für Cladders die Ausstellung Alles ist Architektur kuratiert. Ähnlich total rückte Hollein dem Gladbacher Hügel zu Leibe; der Spross einer Familie von Bergbauingenieuren grub und schuf selbst ein Kunstwerk, eine tollkühne Collage unterschiedlichster Räume – Turm, Tempel, Apsis, Krypta, Fabrikhalle wild gemischt. Furchtlos kombinierte er seine Obsessionen: die Raumschifffantasien der Science-Fiction und die "Architektur ohne Architekten", die er in den Pueblos der amerikanischen Indianer kennengelernt hatte. Das Ergebnis: Ein Ufo landet auf niederrheinischen Reisterrassen.

Staunend schieben wir Schüler uns am 23. Juni 1982, dem Eröffnungstag, bei unserem neuen Nachbarn durchs Gewühl. Umstehen ratlos einen knienden Mann, bekleidet mit Anglerweste und Filzhut, der eine Plastikgabel in ein Einmachglas voller Gips steckt und mit einer Schnur an der Wand befestigt: Joseph Beuys. Er hat dem Architekten 15 Jahre zuvor eine Professur an "seiner" Düsseldorfer Akademie besorgt, jetzt schenkt der Sozialplastiker dem Geistesverwandten ein Happening, Titel: Eröffnung. Wir Zaungäste haben zwar keine Begriffe für Holleins Wunderkammer, spüren aber, dass auch Wände fließen und Räume miteinander sprechen können.

Ich weiß nicht, ob wir stolz waren auf diese Sensation in der Provinz. Wir hätten es sein sollen, denn mit Holleins Haus begann der weltweite Museumsboom, der 15 Jahre später Bilbao-Effekt genannt wurde, aber eigentlich eine Gladbacher Erfindung war. Am 24. April ist Hans Hollein, der später auch in Teheran, Lima und anderswo bauen durfte, gestorben – in Wien, wo er 1934 geboren wurde. Zehn Tage vor seinem Tod wurde in Mönchengladbach eine Ausstellung eröffnet, gedacht als Hommage zu seinem 80. Geburtstag. Nun zeigt sie sein Vermächtnis und heißt wie die Schau, mit der alles begann – ein Titel als Lebensmotto: Alles ist Architektur.