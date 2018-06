Hatte Landwirt L. Mitwisser? Der Geflügelmäster aus dem niedersächsischen Wietzen hat jahrelang und im großen Stil falsch deklariertes Hähnchenfleisch an Neuland verkauft, wie die ZEIT berichtete (Nr. 17/14). Soll das niemand bemerkt haben? Solche Fragen muss sich Thomas Strauß gefallen lassen. Er ist Geschäftsführer der Neuland GmbH in Bad Bevensen, er hat die Hähnchen abgenommen. Wusste Strauß von dem Betrug?

Das will auch der Neuland-Verein wissen. L. hat so lange und so viele Hähnchen aus Industriemast als artgerecht gehaltenes Neuland-Geflügel verkauft, dass es eigentlich nicht übersehen werden konnte. Dabei hat L. wesentlich mehr Tiere geschlachtet, als er auf seinem eigenen Neuland-Hof aufziehen konnte, und die restlichen Tiere aus konventionellen Ställen geholt.

Der Neuland-Verein ist für das Ideelle, also die Richtlinien und ihre Kontrolle zuständig. Drei unabhängige Neuland GmbHs kümmern sich um das Wirtschaftliche, sie vertreiben das Fleisch in ganz Deutschland. Strauß beliefert den Norden. Ein Zahlenmensch sei er früher gewesen, sagt Strauß, aber in den Jahren der Zusammenarbeit mit den tierschützenden Landwirten sei er zum Neuländer geworden. Neuländer, so nennt man sich beim Verein. Der Name bezeichnet nicht nur die Mitgliedschaft, er steht für eine Haltung. Für das Tierwohl, gegen die Massentierhaltung. Für das Richtige.

Bei einem Besuch vergangene Woche schlägt Strauß einen verbindlichen Ton an. Er nennt sein Gegenüber so häufig beim Namen, dass sich das Verbindliche ins Beharrliche kehrt. Obwohl er kein kleiner Mann ist, blickt Strauß einen stets von unten an. Er wirkt wie auf der Lauer. Zum Gespräch hat er einen Anwalt mitgebracht.

Menschen, die ihn kennen, sagen, Strauß habe im Alleingang die GmbH wirtschaftlich nach vorne gebracht. Er kommt vom Einzelhandel, davor war er bei Real. Er hat für die Neuland GmbH Kunden gewonnen: Google, Concordia, Allianz.

Mit seinen Landwirten, sagt Strauß, arbeite er eng zusammen. "Das Wichtigste bei Neuland ist das Vertrauen zwischen den Landwirten, der GmbH und dem Verein." Auch das Verhältnis zu L. sei "vertrauensvoll" gewesen.

"Wie oft waren Sie auf dem Hof von L.?" – "Im Sommer, um das Weihnachtsgeschäft zu besprechen." – "Nie zu geselligen Anlässen?" – "Doch, zum 50. Geburtstag von Frau L. zum Beispiel." Das sei so üblich. Dass auf dem Hof viel weniger Hähnchen herumspazierten, als L. schlachtete, will Strauß nicht bemerkt haben. Ob 5.000 oder 500 Hähnchen da gewesen seien, lasse sich ohnehin kaum feststellen. "Wir konnten es feststellen, während wir Herrn L. observiert haben." – "Sie sind ja jetzt geschult", sagt er.

Jeden Freitag und jeden Dienstag hat Strauß bei Herrn L. bestellt, wie viel er schlachten soll. L. konnte immer liefern, egal, wie groß die Nachfrage war. Gewundert hat Strauß das nicht – obgleich andere Landwirte, zum Beispiel bei Schweinen, Lieferschwierigkeiten hatten.

2012 versuchte Strauß gemeinsam mit L., eine neue, langsam wachsende Hähnchenrasse zu mästen. Die Hähnchen, sagt Strauß, sahen gut aus. Trotzdem weigerte sich L., diese Rasse großzuziehen. Aus wirtschaftlichen Gründen. Aber er hätte auch keine Industriehähnchen mehr als Neuland-Geflügel verkaufen können, man kann die beiden Rassen unterscheiden. Strauß ließ ihn gewähren. Es habe in der GmbH einfach keinen Berater gegeben, der den Versuch weiter hätte begleiten können.

Als es um den finanziellen Verlust der GmbH durch das Ausscheiden von L. geht, streckt Strauß den Rücken durch. "Wissen Sie, was das für eine Keule ist?", fragt er. "Zigtausende Euro sind kaputtgegangen." Er habe immerhin das Angebot von L., ihm auch jetzt noch Hähnchen ohne Neuland-Label zu liefern, abgelehnt. "Wir haben uns gegen den Umsatz entschieden!" Strauß wirkt, als könne er es immer noch nicht glauben.

Auch der Verein muss sich die Frage gefallen lassen: Warum hatte der wichtigste Geflügellieferant jahrelang eine Ausnahmegenehmigung? Denn Herr L. durfte von konventionellen Mästern vorgezogene Küken kaufen. Erst mit drei Wochen wurden sie auf seinem Hof zu Neuland-Geflügel. Warum wurde er gerade dabei nicht besser kontrolliert? "Wir sind nicht selbst auf die Höfe gefahren. Das ist mein Fehler", sagt Strauß. Dem Verein ist das nicht genug. Vom vergangenen Dienstag an sollen die Bücher geprüft werden. Wie aus dem Umfeld des Vereins zu hören ist, erwartet man, bei der Prüfung Beweise zu finden, die Strauß als Mitwisser belasten. Der Neuland-Vorstand fordert, dass Strauß sofort beurlaubt wird.

Seit Februar kauft Neuland Hähnchen von einem Biobetrieb. Nach Recherchen der ZEIT werden auch dort Neuland-Richtlinien nicht eingehalten. Es gibt keinen Winterauslauf. Der Hof ist mit 54.000 Mastplätzen zu groß. Und wie stellt Neuland sicher, dass kein Soja aus Übersee verfüttert wird? Neuland-Chef Dettmer sagt, der Landwirt habe tatsächlich noch kein überzeugendes Umbaukonzept vorgelegt. Außerdem sei die Wertschöpfungskette des Betriebs "undurchsichtig". Man habe dem Landwirt daher am vergangenen Montag gekündigt. Der Bereich Mastgeflügel soll bei Neuland jetzt neu organisiert werden.