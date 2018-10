Schließlich hatten ihn die Journalisten dort, wo sie ihn haben wollten. Am vergangenen Sonntag musste sich Claude Longchamp entschuldigen: "Es ist ein Fehler passiert, das tut mir unendlich leid", sagte er der Sonntagszeitung. Es klang, als hätte der Herr mit der Fliege ein Kapitalverbrechen begangen. Doch der Deutschschweizer Demoskop und sein Forschungsinstitut GfS Bern hatten sich lediglich verrechnet. Nicht nur jämmerliche 17 Prozent, sondern 20 bis 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gingen bei der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative zur Urne.

Kann mal passieren, müsste man meinen. Ist zwar ärgerlich. Aber jänu.

Doch der Rechenfehler wird zum Fall und dann zum Skandal. Kommentatoren und Politiker zanken sich über Sinn und Zweck von politischen Umfragen, über Korrelationen und Kausalitäten, über Fehlerquoten und Fallzahlen.

Woher dieser Eifer und dieses Gegeifer?

Zum einen ist da der Ärger der Journalisten. Sie stürzen sich blindlings auf jede neue Longchamp-Umfrage, müssen nun aber zusehen, wie ihre knackigen Schlagzeilen unterm Brennglas der Öffentlichkeit in Schall und Rauch aufgehen: "Wie sich eine Generation aus der Demokratie verabschiedet", schrieb die Schweiz am Sonntag, "Stimmfaule Jugend" der Blick am Abend, und der Tages Anzeiger publizierte einen Monat nach der Abstimmung einen Essay mit dem prophetischen Titel Die Zerstäubten.

Zum anderen geht es ums Geld. Claude Longchamp ist nicht nur ein begnadeter Fernseh-Politikerklärer, sondern auch ein gewiefter Verkäufer seiner Arbeit und seiner selbst. Er befragt die Schweizer im Auftrag von Parteien, Banken und Verbänden. Andere Umfrageinstitute liebäugeln mit seinen Aufträgen.

All das ist jedoch nur oberflächliches Geplänkel. Im Kern dreht sich der Fall Longchamp um eine andere, viel größere Frage: Es geht um die politische Deutungshoheit im Land.

Wer fragt, hat Macht. Und für manche Journalisten und Politiker hat Longchamp zu viel davon. Sie sahen den Moment gekommen, ihn auf gutschweizerisches Gardemaß zurechtstutzen.

Damit teilt der Demoskop sein Schicksal mit einem anderen Umfrage-Riesen. Sein Name war Gulliver, ein Lochkarten-Computer von IBM, der vor genau 50 Jahren zum Rechnen erweckt wurde. Gulliver sollte an der Expo 64 in Lausanne mit einem umfassenden Fragenkatalog die Schweizer Volksseele ergründen. Hinter der Idee stand Charles Apothéloz, Theaterdirektor in Lausanne. Er stellte seinen Landsleuten – auch den Schweizerinnen, die erst 1971 das Stimm- und Wahlrecht erhielten – ungehörige Fragen:

"Kann man ein guter Schweizer sein und erst um 9 Uhr aufstehen?" – "Kann man ein guter Schweizer sein und kein guter Soldat?" – "Kann man ein guter Schweizer sein und traditionelle Werte infrage stellen?"

Apothéloz wollte die Resultate laufend veröffentlichen. Sie sollten eine Fieberkurve zeichnen über den Zustand der Schweiz auf dem Weg in die Moderne. Diese neumodische Umfragedemokratie machte die Landesregierung in Bern nervös, und sie schickte einen Delegierten an den Genfersee, um Gulliver über die Schultern zu schauen. Dreizehnmal mussten der Theaterdirektor und sein Team ihren Fragebogen überarbeiten, damit keine "Darstellungen erfolgen, die mit den Auffassungen des Bundesrates im Widerspruch stehen". Auch die Expo-Leitung nahm der Delegierte ins Gebet: Es solle keine Kritik geäußert werden, wo die "Dinge im Großen und Ganzen in Ordnung sind".

Diese Furcht vor der Kraft der Fakten grassiert in der Schweiz bis heute.

Das Bundesamt für Statistik behandelt seine aufwendig erhobenen Daten wie Herrschaftswissen und rückt sie nur widerwillig raus. Das Migrationsamt versteckte bis vor Kurzem seine statistischen Berichte irgendwo auf seiner Website; möge sie nur niemand finden. Und wenn der Politgeograf Michael Hermann aus seiner Analyse der Abstimmungsparolen den Abschied der SVP aus dem bürgerlichen Lager liest, raunzt die rechtskonservative Weltwoche, Politikwissenschaft sei "Hokuspokus". Aber eben: Wer die Daten hat, der hat die Deutungshoheit.

An der Expo 64 beantworteten schließlich 600.000 Besucher die Fragen von Gulliver. Fast 60 Prozent meinten, ein guter Schweizer dürfe ausschlafen, für 47 Prozent durfte er – mitten im Kalten Krieg! – ein schlechter Soldat sein. 50 Prozent sagten: Ja, ein rechtschaffener Eidgenosse darf selbst die "traditionellen Werte infrage stellen".

Als hätte der Bundesrat das Unheil kommen sehen, hatte er noch vor Expo-Eröffnung mit der Ausstellungsleitung einen Kuhhandel abgeschlossen: Gulliver dürfe die Schweizer befragen, aber die Antworten würden anschließend geschreddert.

Die Medien erfuhren vom Deal, der Skandal um die "Affäre Gulliver" war perfekt.

Nur die Teilauswertung von 134.000 Lochkarten entging der Vernichtung. Man fand sie vor einigen Jahren in einem Archiv in den USA. Da hatten sie ihre Sprengkraft bereits verloren.