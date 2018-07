1. Wie viel Geld ist überhaupt da?

Weniger, als vielfach vermutet wird. Zwar vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein neuer Rekord bei den Steuereinnahmen gefeiert wird. Doch das liegt in der Natur der Sache, denn von schweren Rezessionen abgesehen nimmt die Wirtschaftsleistung des Landes Jahr für Jahr zu. Weil die Deutschen stetig reicher werden, nimmt auch der Staat immer mehr Geld ein. Steuerrekorde sind deshalb die Regel und nicht die Ausnahme. In den 64 Jahren seit Gründung der Republik gab es nur neun Jahre, in denen die Steuereinnahmen einmal nicht den höchsten Stand in der bisherigen Geschichte erreichten.

Rekordeinnahmen sagen über den Handlungsspielraum der Regierung also wenig aus. Wie viel Geld tatsächlich ausgegeben werden kann, hängt von einer Vielzahl von ökonomischen Größen ab, deren Entwicklung Fachleute aus dem Finanzministerium und den Wirtschaftsinstituten immer im Frühjahr und im Herbst abschätzen.

Die Runde der Steuerschätzer wird in der kommenden Woche wieder tagen, doch schon heute ist klar: Die Steuereinnahmen liegen über den bisherigen Prognosen. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat bereits gerechnet und beziffert die Mehreinnahmen bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2017 auf insgesamt 36,7 Milliarden Euro, davon entfallen 10,4 Milliarden auf den Bund. Das wären pro Jahr also neun Milliarden, beziehungsweise knapp drei Milliarden für den Etat von Wolfgang Schäuble.

Allerdings ist damit noch nicht der finanzielle Spielraum für die kommenden Jahre beschrieben. Denn vor allem im Bundeshaushalt müssen nach Einschätzung von Haushaltsexperten der Regierungsparteien Löcher gefüllt werden. So haben etwa das Verkehrsministerium und das Verteidigungsministerium Geld verplant, das eigentlich nicht da ist. Ein Teil der nun anfallenden Mehreinnahmen wird also gebraucht, um bereits geplante Ausgaben zu finanzieren.

2. Wer soll denn nun entlastet werden?

So wie es aussieht, praktisch alle Steuerzahler. Die Regierung will gegen die sogenannte kalte Progression vorgehen. In Deutschland steigen die Steuersätze mit dem Einkommen. Das bedeutet: Wer zum Beispiel nach einer Gehaltserhöhung mehr Geld verdient, muss höhere Steuern bezahlen, wenn er dadurch in eine andere Steuerstufe rutscht. Das ist für sich genommen noch kein Skandal, weil jeder nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden soll. Wenn der zusätzliche Lohn aber nur den Kaufkraftverlust durch die Inflation ausgleicht, wird dasselbe Realeinkommen höher besteuert. Das ist unter Gerechtigkeitsaspekten schon erheblich problematischer.

Über die Jahre kann auf diese Weise ein ziemlich großer Betrag zustande kommen. Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln nimmt der Staat durch die kalte Progression 2017 rund 20 Milliarden mehr an Steuern ein – im Vergleich zum Jahr 2010. Um diesen Betrag würden die Bürger also entlastet, wenn die kalte Progression für den vollen Zeitraum rückgängig gemacht würde.

Aus Sicht der einzelnen Steuerzahler geht es jedoch um vergleichsweise kleine Summen. Im Schnitt muss jeder Steuerpflichtige im Jahr 2017 rund 561 Euro mehr an Steuern bezahlen (rechnet man die in jedem Jahr zusätzlich gezahlten Steuern zusammen, ergibt sich ein Betrag von insgesamt 1.934 Euro). Echte Geringverdiener bezahlen in Deutschland ohnehin kaum Steuern, weil ihr Verdienst unter den Freibeträgen liegt. Sie werden durch die Sozialabgaben belastet, die schon bei niedrigen Einkommen fällig werden – und die wegen der von der Regierung beschlossenen Rentenerhöhungen tendenziell steigen werden.

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT, die Sie am Kiosk oder online erwerben können.

Für das laufende Jahr hat die Regierung Steuerentlastungen praktisch ausgeschlossen. Mögliche Mehreinnahmen sollen zunächst einmal – so haben es die Haushälter von SPD und CDU/CSU jüngst bei einer Klausurtagung vereinbart – in die Sanierung von Brücken, Schienen und Straßen fließen. Danach aber könnte die Regierung die Steuern senken.

3. Gibt der Haushalt das her?

Eigentlich nicht. Zwar würden die Mehreinnahmen von Bund und Ländern zusammengenommen ausreichen, um zumindest einen Teil der Entlastungen für die Bürger zu finanzieren. Doch dass der Staat derzeit so viel Geld einnimmt, liegt auch daran, dass die Konjunktur in Deutschland sehr gut läuft und die Zinsen außergewöhnlich niedrig sind. Wenn die Wirtschaft – was früher oder später geschehen wird – wieder an Fahrt verliert oder die Zinsen steigen, verschwinden die Überschüsse schnell wieder.