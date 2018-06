Heute, am Tag, da ich endlich dazu komme, diesen Artikel zu schreiben, haben wir den 23. April. Es ist der Tag des Buchs. Ich begehe ihn noch nicht als Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin, sondern in meiner Funktion als Geschäftsführer unserer Musikfirma Motor Entertainment. Wir versuchen mit dem Unternehmen Motor, Künstlern dabei zu helfen, selbstständiger zu agieren, um dadurch infrastrukturelle und wirtschaftliche Nachteile, die sie im Rahmen der Digitalisierung erfahren haben, zu kompensieren.

Motor wird weitermachen, auch wenn ich in fünf Tagen die Firma verlasse, um dem Land Berlin zu dienen. Der Schaden und die Verunsicherung, die bei der Umstellung von Tonträgern auf Downloads und Streams entstanden, sind enorm. Obwohl die Musikbranche mittlerweile wieder wächst, wird überall noch nach Lösungen gesucht. Es braucht weiterhin Ideen, angstfreies Handeln und vor allem gute Inhalte.

Sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen ist ein Abenteuer mit offenem Ausgang für alle, die in der Kreativ- und Kulturwirtschaft arbeiten und von ihr leben. Als Geschäftsführer aus der Musikindustrie kann ich nur anbieten, unsere eigene digitale Geschichte immer wieder als Beispiel vorzutragen. Vielleicht hilft das, zum Aufbruch ins digitale Abenteuer zu ermutigen und die Wiederholung unserer Fehler zu vermeiden. Deshalb habe ich in meiner früheren Funktion auch nicht gekniffen, wenn mich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Firmen wie der E-Book-Dienstleister Readbox oder eben jetzt die ZEIT um Beiträge zu dem heiklen Thema der "Angst vor Digitalisierung des Kulturguts Buch" gebeten haben.

Das Buch hat eine lange, glorreiche Geschichte. Natürlich gilt es, die zu verteidigen. Mit einer nahezu ekstatischen Verzückung schreiben dieser Tage von Papier besessene Menschen in Blogs und in der Presse, wie es ist, an diesen Printerzeugnissen zu schnuppern, wenn man sie zum ersten Mal aus dem Regal holt und aufklappt. Sie schwärmen davon, wie sie das Rascheln der Blätter an durchlesene Nächte mit Taschenlampe unter der Bettdecke, Eselsohren auf den Buchseiten und krakelige Unterstreichungen im Text an Momente großer Inspiration erinnern.

Ich kann das alles sehr gut verstehen. Mir geht es zumindest mit der LP doch genauso. Der magische Moment, wenn man den Tonarm auf die Rille setzt … Das elektrische Knistern, bevor die Musik losgeht. Schrammen und Rauschen, die einen an die Stücke erinnern, die man so sehr liebte, so häufig abspielte, dass das Vinyl Schaden nahm. Und dann noch das Cover, die Innenhüllen: groß wie ein Bildband, mit vielen kleinen Details, die es für den Connaisseur zu entdecken gibt. Herrlich!

Meinen letzten Geburtstag beging ich damit, dass ich einfach alle Gäste bat, ihre wichtigste LP mitzubringen und mir zu schenken. Bis in den frühen Morgen standen sie an den Plattenspielern Schlange, stolz auf das, was sie dabeihatten.

In Berlin liegt das im Trend. Seit über zehn Jahren, also parallel zur digitalen Revolution, eröffnen hier mitten in der Stadt wieder kleine Schallplattenläden, wühlen Liebhaber der LP verzückt in großen Kisten voll Vinyl.