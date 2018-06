Wie viel die Ukraine dem Westen wert ist, lässt sich jetzt ziemlich genau beziffern: 17 Milliarden Dollar.

So groß ist das Hilfspaket für das Land, das am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss der ZEIT) beschlossen werden sollte. Innerhalb weniger Wochen hat der Internationale Währungsfonds (IWF) diese Summe organisiert, so rasch wie selten zuvor. Und doch weiß niemand, ob die Ukraine in der heutigen Form noch existieren wird, wenn das Geld dort eintrifft.

Der Osten des Landes zerfällt bereits, immer mehr Städte werden beherrscht von pro-russischen Warlords, Chaos bricht aus. Am vergangenen Montag wurde der Bürgermeister der Millionenstadt Charkiw mit mehreren Kugeln von hinten niedergeschossen. In Donezk besetzten separatistische Aktivisten die Fernsehstation. In der Provinzstadt Kostjantyniwka eroberten Freischärler das Rathaus.

Eigentlich soll der Milliardenkredit des Westens dabei helfen, die Ukraine zu stabilisieren. Aber mit jedem Tag und mit jeder weiteren Eskalation im Osten des Landes wird fraglicher, was sich überhaupt noch stabilisieren lässt.

Es ist ein Rennen gegen die Zeit, bis zum 25. Mai – dem Tag der ukrainischen Präsidentschaftswahl. Von Beginn der Krise an war die Strategie des Westens ganz auf diesen Tag hin ausgerichtet. Dann, so das Kalkül, werde die Ukraine einen vom gesamten Volk legitimierten Präsidenten bekommen, der eine neue Regierung ernenne. Diese Regierung, so hoffte man, könne das Land mit Reformen und den Milliarden des IWF wieder in den Griff bekommen.

Nur: Genau das will Moskau nicht.

Und deshalb destabilisiert Russland den Nachbarstaat so systematisch, dass die Wahlen dort entweder nicht stattfinden – oder aber bedeutungslos werden, weil nicht mehr alle Teile des Landes wählen können. Der Westen mag auf Diplomatie und, im äußersten Fall, auf harte Sanktionen setzen. Der Kreml aber setzt offenbar auf die russische Armee, verbündete Milizen in der Ukraine und massive Propaganda.

Es ist ein ungleiches Rennen. Oder anders formuliert: Wladimir Putin liegt derzeit sehr weit vorn.

Damit läuft auch die Strategie der Bundesregierung ins Leere, die Putin mit Zureden und Zurückhaltung zur Umkehr bewegen wollte. Man ahnt das in Berlin spätestens seit dem Wochenende: Auch die Kanzlerin und der Außenminister sahen die Fernsehbilder der von prorussischen Freischärlern gekidnappten westlichen Militärbeobachter. Auch Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier erlebten via TV-Übertragung die gespenstische Pressekonferenz im ostukrainischen Slowjansk, in der der Leiter der Beobachtermission, der deutsche Oberst Axel Schneider, von seinen Geiselnehmern in der Manier von Terrorgruppen vorgeführt wurde. Steinmeier nannte die Zurschaustellung "abstoßend". Der Außenminister telefonierte mehrmals mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Dieser sicherte zwar zu, auf die sofortige Freilassung der Militärbeobachter zu dringen. Aber was zählen in diesem Konflikt schon Zusicherungen und Worte?

Die festgenommenen Militärs waren seit dem 21. April in der Ukraine. Auf Einladung der ukrainischen Regierung sollen Inspekteure der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Lage im Land bis zur Wahl am 25. Mai überwachen. Wer die Inspektoren begleitet und bewacht, wo genau sie zum Einsatz kommen und was sie überprüfen sollen, wird bei jeder neuen Mission an alle 57 OSZE-Mitgliedstaaten gemeldet. Dies war die vierte Beobachtermission in der Ukraine, allerdings die erste unter deutscher Leitung. Niemand hatte vorab etwas zu beanstanden – auch Russland nicht.

Vier der sieben festgenommenen Soldaten sind Deutsche: Sie gehören zum sogenannten Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. Das 1991 gegründete Zentrum hat seinen Sitz in der Selfkant-Kaserne in Geilenkirchen, am äußersten westlichen Rand Deutschlands. Knapp 200 Männer und Frauen sind dort für die internationale Rüstungskontrolle zuständig. Sie besuchen Kasernen und Stützpunkte und zählen Panzer, Kampfflugzeuge und andere Waffensysteme, um sicherzugehen, dass ein Land nicht mehr hat, als es offiziell angibt. Vertrauen schaffen, Transparenz herstellen, das war die Idee.