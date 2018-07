1912 nahm der Hamburger Volksschullehrer Wilhelm Lamszus in seinem Buch Das Menschenschlachthaus die Schrecken des Ersten Weltkriegs vorweg. Bilder vom kommenden Krieg versprach damals das Werk, und so lag es nahe, den Titel für eine Ausstellung zu entleihen, wie es das Von der Heydt-Museum in Wuppertal nun getan hat.

Die Schau beleuchtet den Großen Krieg aus der Perspektive deutscher und französischer Künstler. Das Konzept entstand in Kooperation mit dem Musée des Beaux-Arts in Reims. Eine symbolträchtige Zusammenarbeit: Reims war die erste französische Großstadt, die die Deutschen 1914 bombardierten. Auch die berühmte Krönungskathedrale nahmen sie unter Beschuss – ein Akt des Kulturvandalismus, den man historisch zu rechtfertigen versuchte: 1689 hatten französische Truppen Feuer im Speyerer Dom gelegt. Zwölf Trümmersteine der Kathedrale sind in Wuppertal wie Mahnmale aufgestellt. Vor allem aber haben die Museen je 160 Kunstwerke zusammengetragen, von Otto Dix, Max Beckmann und George Grosz, von Pierre Bonnard, Fernand Léger und anderen. Sie zeigen Dreck, Verwundung, Tod. Und veranschaulichen, wie die Künstler die zerstörerische Energie des Krieges gegen die Malerei selbst wendeten, um jenseits von Tradition und Geschichte neue Formen zu finden. MAP

Bis 27. Juli, Von der Heydt-Museum Wuppertal, www.menschenschlachthaus-ausstellung.de, Tel. 0202/563 62 31