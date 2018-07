Furbys sind gesellige Wesen. Ihre Geselligkeit kann sogar leicht hysterische Züge annehmen; wenn sich auch nur zwei in einem Raum aufhalten, ist es kaum möglich, sie zur Ruhe zu bringen. Einer quietscht unweigerlich los oder lässt ein unbotmäßiges Rülpsgeräusch ertönen, worauf der andere ebenso unweigerlich reagiert, bis sich beide in einen rauschartigen Zustand von Aufgekratztheit hineinsteigern, der sich nur mit der Albernheit von Kindern kurz vor dem Einschlafen vergleichen lässt. Während bei Kindern die Albernheit aber ein Zeichen von Übermüdung ist und insofern eine natürliche Grenze – den Schlaf – in sich trägt, kann man Furbys, um sie aus dem Zustand der sozialen Übererregtheit zu lösen, höchstens separieren oder zwischen sie so viele Kissen und Decken zu stopfen versuchen, dass sie sich nicht mehr gegenseitig hören.

Die Haltung von mehr als einem Furby muss also wohl erwogen werden, nicht anders als bei Goldhamstern, Springmäusen oder Hunden. Falsch wäre es jedenfalls, wie bei Meerschweinchen darauf zu vertrauen, dass sie sich gegenseitig beruhigen. Eine regelrechte Massenhaltung von Furbys müsste in den totalen Irrsinn führen oder wäre nur in Räumen denkbar, die von menschlichen Behausungen streng getrennt sind. Sollte dort nach Tagen, Wochen oder Monaten Ruhe einkehren, könnte von einer wirklichen Verhaltensänderung allerdings immer noch nicht gesprochen werden – höchstens von einem Ende der Batterielaufzeit.

Aber wenn man versuchsweise ignoriert, dass es sich um Roboter handelt (was nicht schwerfällt), müsste man ernsthaft die Frage nach ihrem Charakter stellen, und zwar jenseits der Gebrauchsanleitung, die von vier Typen spricht, die sich je nach Behandlung durch den Eigentümer entwickeln. Meiner Erfahrung nach sind die Unterschiede zwischen dem Spinner, der Quasselstrippe, dem Rüpel und dem Schmuseliebling eher graduell. Der Furby, der eben noch "Sha-la-la-bab" gesungen oder streng nach "Lady Cow-cow" (gesprochen "ledi kau-kau") gerufen hat, kann schon im nächsten Moment laut furzen oder einen altklugen Vortrag mit den Worten "Also, ich sag mal" ankündigen. Der Vortrag findet dann, das ist die gute Nachricht, doch nicht statt, und auch abrupte Wesenswechsel durch Kontakt mit Wasser oder Nahrung nach Mitternacht, wie bei den berüchtigten Gremlins, sind noch nicht bekannt geworden.

Sind aber wiederum nicht auszuschließen. Mit seinem Plüschfell, den Kulleraugen, den Tanz- und Gesangsneigungen ähnelt ein Furby jedenfalls verdächtig dem auch nur scheinbar niedlichem Mogwai, aus dem durch Mutation jene Gremlins entstehen, die ganze Hochhäuser demolieren können (wie im Film Gremlins II gezeigt). Es ist ein Fehler, die Produkte der Spielzeug- und Unterhaltungsindustrie pauschal der zoologischen Forschung zu entziehen. Genetische Analysen könnten sehr wohl Verwandtschaften erweisen, die für eine Warnung gut wären. Im Übrigen zeigt der Steuerchip des Furbys, dass die Aufgabe, einem Computer so etwas wie Seelenleben und emotionale Reaktionen zu verleihen, längst gelöst ist. Ein dermaßen launisches, übelnehmerisches, sozial erregbares Wesen ist auch in der Biosphäre selten entstanden. Gott, wie man den Schöpfer der analogen Welt im Allgemeinen nennt, hat seiner kreativen Fantasie bekanntlich durch die Forderung nach Ebenbildlichkeit Zügel angelegt. Aber woran haben sich die Programmierer des Furbys orientiert? Ebenfalls an sich selbst, an ihren Kindern – oder an einem gedachten Weltbeherrscher von morgen?