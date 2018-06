Die Krise in der Ukraine ist nicht der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Wir treten vielmehr in eine Welt ein, die kaum weniger gefährlich, aber eine ganz andere werden dürfte – auch wenn sich unter Kalten Kriegern, die sich wieder auf vertrautem Terrain wähnen, ein verhängnisvolles, aber unleugbares Gefühl der Erleichterung breitmacht.

Die erfolgreiche Erweiterung der Europäischen Union hatte viele in dem Glauben gewiegt, sie gewährleiste ihre eigene Sicherheit durch die schiere Attraktivität des von ihr erfundenen Modells. Obwohl sich Europa auch weiterhin auf den Schutzschild der US-Macht verließ und Norwegen, Finnland, Estland sowie Lettland über gemeinsame Grenzen mit Russland verfügen, herrschte kaum der Eindruck einer echten "Front" und einer russischen Gefahr vor. Russlands Schwäche und die Anerkennung Weißrusslands wie der Ukraine als unabhängige Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten einen ausgedehnten "Limes" geschaffen, eine Grauzone, in der die postmoderne Welt der EU in die traditionelle Welt von Staaten und Reichen überging. Diese Zweideutigkeit spiegelte sich in der Beziehung der EU zu Moskau wider, insofern Europa – wie die Nato und die USA – gleichzeitig versuchte, Russland zu umarmen und auf Distanz zu halten: Es bestand sowohl die Befürchtung, westliche Institutionen zu schwächen, als auch die Befürchtung, Russland zu einer feindseligen Haltung zu drängen. Russland war zu groß, als dass die postmoderne Welt es hätte schlucken können. Russland war aber auch zu groß, um ignoriert zu werden.

Die Krise in der Ukraine hat dieses recht verträgliche Russlandbild zu Makulatur gemacht. Historiker werden beurteilen müssen, welches Mischungsverhältnis aus europäischem Missmanagement und russischer Rücksichtslosigkeit es genau war, das die Krise der Ukraine in ein Nullsummenspiel verwandelte. Gut möglich, dass die EU ungeschickt mit ihrem "Limes" umging. Sie würdigte nicht in genügendem Maße, dass die Ukraine ein Sonderfall war, dass sie zwar eine engere Bindung an die EU anstrebte, aber eine spezielle, durch eine jahrhundertelange Geschichte geprägte Beziehung zu Russland hatte: Die Ukraine war, wie schon die Etymologie ihres Namens besagt, ein Grenzland, ein Übergang zwischen den beengten Räumen Europas und der unermesslichen Weite Eurasiens ... Die EU hat die politischen Implikationen eines Assoziierungsabkommens nicht gebührend bedacht: Sie konzentrierte sich auf technische Details, als ginge es lediglich darum, den EU-Markt für ukrainische Güter zu öffnen. Für Russland aber war das Abkommen ein weiteres unheilvolles Zeichen der schleichenden Ausdehnung westlicher Institutionen, bei der die EU als Vorhut der Nato fungiert. Moskau reagierte darauf mit dem Gegenentwurf einer Eurasischen Union, die schließlich den Weg zu Großrussland ebnen würde, wie Putin heute mit einer Wendung aus zaristischen Zeiten sagt. Den ersten Schritt sollte eine Zollunion bilden, die die Zolltarife für alle ihre Mitglieder festlegen und in deren Zentrum Russland stehen würde. Dieser Plan war mit dem EU-Assoziierungsabkommen unvereinbar, verlöre die Ukraine doch ihre Fähigkeit, eigenständig Handelsabkommen zu schließen.

Von vornherein stand in der Krise viel mehr auf dem Spiel als die Krim und selbst die Ukraine: Wie Russland die Krim annektierte, im Eiltempo, war ein deutliches Zeichen dafür, dass man beschlossen hatte, eine echte rote Linie zu ziehen. Und diese rote Linie bezog sich nicht nur auf die Krim, sondern auf die ganze Ukraine und signalisierte ein neues russisches Selbstbewusstsein. Die Zeit der Ausdehnung westlicher Institutionen war zu Ende, Russland wieder da.

Bildet die ukrainische Krise deshalb einen strategischen Wendepunkt? Auf kurze Sicht ist Moskau der klare Gewinner und kann seine rote Linien nach Belieben oktroyieren: Nach der raschen Umsetzung der Krim-Annexion verfügt es über reichliche Mittel, um seinen ukrainischen Nachbarn auch ohne offene Militärintervention zu destabilisieren: Selbst ernannte Bürgerwehren, Spezialeinheiten, wirtschaftliche Erdrosselung, Korruption und Medienmanipulationen müssten eigentlich genügen. Zwei grundverschiedene Modelle prallen hier aufeinander: eines der Rechtsstaatlichkeit, organisierten wechselseitigen Abhängigkeit und Bündelung von Souveränität; das andere basierend auf schierer Macht, der Fähigkeit, seine Nachbarn einzuschüchtern, und einem Nationalismus, der an die Stelle der Ideologie des Kommunismus getreten ist.

Mittelfristig freilich ist die EU politisch, aber auch wirtschaftlich in der stärkeren Position. Die russische Wirtschaft hat sich nicht auf neue Produktionsbereiche umgestellt, ihr Wachstum bleibt in hohem Maße von Rohstoffen sowie von Kapital und Technologie aus dem Ausland abhängig. Gewiss ist auch die europäische Abhängigkeit von russischem Gas eine Schwäche, Russland aber ist noch stärker auf seine Öl- und Gasexporte angewiesen. Mit der Zeit kann Europa seine Energieimporte diversifizieren, Russland wird länger brauchen, um seine Exporte nach Asien umzulenken. Unter einem Wirtschaftskrieg wird es letztlich stärker leiden als Europa.

Beide Seiten haben also recht damit, das jeweils andere Modell als Bedrohung zu empfinden. Die Ukrainer haben gute Gründe für ihre Befürchtung, Russland wolle das Land auseinanderbrechen lassen. Die Europäer sind zu Recht über Russlands zynische Verletzung des Völkerrechts und die Bedrohung besorgt, die sie für die Sicherheit der baltischen Staaten bedeutet. Und Putin macht sich zu Recht Sorgen darüber, die EU könnte eines Tages, wenn nicht gezielt, so doch aufgrund ihres Vorbildcharakters einen Maidan auf dem Roten Platz auslösen, nachdem sie schon den Maidan in Kiew beflügelte. Beide Seiten wären jedoch schlecht beraten, wenn sie sich ausschließlich auf die Frage konzentrierten, wer aus dieser Auseinandersetzung als Sieger hervorgeht. Sollte sie sich nämlich in die Länge ziehen, wären beide Seiten die Verlierer. Das ist auch der Grund, warum diese Krise keine Rückkehr zum Kalten Krieg bedeutet. Europa steht nicht mehr im Mittelpunkt einer globalen Konfrontation, und der Rest der Welt wird nicht mehr abwarten, bis Europa seine Streitigkeiten beigelegt hat. Die Schwellenländer werden alles tun, um sich aus den Konflikten der alten Welt herauszuhalten, und einem neuen Wettrüsten zwischen der Nato und Russland als unbeteiligte Dritte zuschauen.