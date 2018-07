Herzenswärme. Traurigkeit. Innehalten. Leidenschaft. Nächstenliebe. Von solchen Lebenszutaten hätte sie gern spürbar mehr. Und Ausbeutung, Profitsucht, Selbstverherrlichung, Leistungsdenken: Davon soll es bitte deutlich weniger sein. Gegen das allgemeine Funktionieren und sinnlose Gerenne in den Hamsterrädern der Entfremdung! Für den echteren Menschen, der atmet, liebt, leidet und sterben wird! Du sollst nicht funktionieren! Ariadne von Schirach hat eine feine, kleine Kampfschrift vorgelegt, die sich allerleichtestens verspotten ließe.

Natürlich kann es einem auf die Nerven gehen, wenn eine 36-Jährige solche Absätze baut: "Von den alten Griechen lernen. Selbsterziehung zum Guten, Vorbereitung auf das Schlimmste, Selbstbeschränkung und Daseinslust, verbunden mit einer stillen Freude an kleinen Dingen." Das kann man altklug finden. Muss man aber nicht. Schirach hat unsystematisch viel gelesen, Nietzsche, Illouz, Han, Kant, Epikur – nicht um damit zu wedeln, sondern weil sie deren Gedanken brauchen kann. Vielleicht tischt sie das Gelesene auch ein bisschen strategisch auf, damit die besorgte Vernunft nicht gleich vor neuem vitalistischem Chaos warnt und vor der Unbildung junger Leute. Kann sein.

Aber jedenfalls ringt Ariadne von Schirach so ein paar Feinde des guten Lebens nieder, die noch viel nervenzehrender sind, als alte Griechen es sein könnten: die narzisstische Dauerumzingelung des eigenen Ich, die alle Energie frisst, die man doch brauchen könnte, um etwas riskanter zu leben; die Knochenarbeit am Hübschaussehen, die doch nichts daran ändert, dass Körper immer irgendwo tropfen; das globale Überbeschäftigtsein, das einen so gejagt wichtig macht, dass man den Namen der Nachbarin nicht kennt und flach wird wie der eigene Bildschirm, mit dem man ungestört einsam ist.

Dieses kleine Buch indes sagt: "Es ist alles noch da. Die Schönheit ist noch da und der Mut ist noch da und die Zukunft ist noch da." Stimmt ja. Wir raten zu.