Im elften Stock des Verwaltungsgebäudes läuft ein amerikanischer Vampirfilm auf einem ukrainischen TV-Sender. Drum herum laufen Männer mit Kalaschnikows durchs Zimmer. Andere sitzen an Schreibtischen und tippen auf Computertastaturen. Es ist das Hauptquartier der prorussischen Separatisten in Donezk. Hier bereiten sie die Abspaltung des Kohle- und Industriereviers Donbass von der Ukraine vor. Ich muss mir einen Stempel holen für meinen neuen Journalistenausweis der noch nicht existierenden "Volksrepublik Donezk". Ohne den Ausweis komme ich nicht an den Checkpoints der Separatisten im Osten des Landes vorbei.

Irgendwo hier im Gebäude sind ukrainische Geiseln eingesperrt. "Kriegsgefangene", sagen die Separatisten. Sie haben angekündigt, weitere Geiseln zu nehmen, um ihre Leute freizupressen.

Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie sich auf dem Platz vor dem Gebäude immer mehr Menschen sammeln. Sie halten Kerzen in der Hand, über allem dröhnt die Melodie von Ruskij Marsch, einem nationalistischen Lied, in dem alle Slawen zum Kampf aufgerufen werden und Russen keine Kugeln oder Wunden fürchten.

Es ist Wochenende, und an jedem freien Tag versammeln sich in Donezk nachmittags irgendwo Menschen. Dann gehen sie los, irgendetwas stürmen. Der Mob, der sich an einem freien Tag trifft, ist so gewöhnlich geworden wie früher der Spaziergang sonntags im Park.

Als ich draußen auf dem Platz ankomme, marschiert die Menge gerade los, wie von unsichtbarer Hand geführt. Je weiter sie kommt, desto mehr Menschen schließen sich ihr an. Vorneweg laufen einige Dutzend maskierte Typen mit Eisenstangen, Helmen und Schutzschilden, die sie einige Tage zuvor der ukrainischen Bereitschaftspolizei abgenommen haben, es folgen junge Frauen, Rentner, Mütter, Ehepaare, es sind 1.000 bis 2.000 Menschen. Sie brüllen "Keine Vergebung für Odessa!". Ihre Trauer ist zu Wut geronnen, und ich vermeide es zu sprechen, mich als Ausländerin erkennbar zu machen.

In Odessa bekämpften proukrainische und prorussische Demonstranten einander, die eine Seite schoss auf die andere und umgekehrt. Als sich die Prorussen in einem Gebäude verschanzten, warfen die Proukrainer Molotowcocktails durch die Fenster. Mehr als 40 Menschen verbrannten oder erstickten, es ist eine Tragödie, die den Zerfall der Ukraine vorantreiben könnte. Von "Genozid" sprechen russische Machthaber – und im 700 Kilometer entfernten Donezk rufen die Menschen nach Rache.

Anderthalb Kilometer laufen sie, dann halten sie vor dem Gebäude des Geheimdienstes. Fünf Minuten später zertrümmern sie die mit Sicherheitsglas verspiegelte Front. Sie nehmen das Gebäude mit Leichtigkeit ein, es ist leer.

Einen Monat zuvor hatten sie die Regionalverwaltung besetzt, auch das Büro der Generalstaatsanwaltschaft gehört jetzt ihnen, in brutalen Kämpfen mit der Bereitschaftspolizei haben sie es erobert. Als sie die kaum 20-jährigen, verletzten Polizisten wegbrachten, beschimpften ältere Damen die Jungs als Faschisten, bespuckten sie und verlangten, sie sofort zu erschlagen. Sie haben die Militärstaatsanwaltschaft gestürmt, den Firmensitz der Firma Donezk Stahl, wo sie die ukrainische Fahne abrissen und die Fahne der "Donezker Volksrepublik" hissten. Die TV-Station ist in ihrer Hand und wird von Männern mit Kalaschnikows bewacht, rund um die Uhr laufen nun Nachrichten der "Volksrepublik" oder russische Sender, in denen berichtet wird, dass in einer nahe gelegenen Stadt Kämpfer des Rechten Sektors die Bevölkerung massakrierten oder das Trinkwasser vergifteten. Fast alle Gebäude des ukrainischen Staates sind bereits in ihren Händen. Die Geheimdienstzentrale fehlte noch.

Sie hatten wohl gehofft, beim Geheimdienst Waffen zu finden. Aber im Eingang stehen nur einige Munitionskisten voller Sand, aber ohne Patronen. Die Leute vom Geheimdienst hatten mit der Erstürmung gerechnet.