Bei der Europa-Wahl in etwas mehr als zwei Wochen wartet zumindest eine sensationelle Neuigkeit auf das Wahlvolk. Platz 3 auf dem Stimmzettel wird frei bleiben – ein weißer Fleck auf der politischen Landkarte. Das wird offiziell damit begründet, dass der einstige Liebling des verstorbenen Zeitungszaren Hans Dichand, das Vorarlberger Großmaul Hans-Peter Martin, diesmal mangels Erfolgsaussichten nicht mehr antritt. Das ist natürlich eine Finte. Tatsächlich ist dieser freie Listenplatz ein weiterer Schritt, die EU mit Demokratie zu durchdringen. Es bietet sich nun die noch nie da gewesene Möglichkeit, ein politisches Vakuum selbst zu gestalten. Man kann etwa eine neue Partei erfinden und sie gleich selbst wählen. Direkter als bei solch einem fill in vote (ein neuer Fachterminus der Politologie) ist Demokratie wohl nie. Selbst geschaffene Parteien können auch wieder aufgelöst werden. Das schafft eine ungeheure Dynamik in der Parteienlandschaft und verkrustete Strukturen kommen da erst gar nicht auf. Durch die Wahrscheinlichkeit, dass jeder nur seine selbst kreierte Partei wählt, entstehen viele Splittergruppen. Es scheint außerdem sinnvoll, sich auch gleich zum Vorsitzenden der eigenen Partei zu küren. Das schafft unkündbare Arbeitsplätze, denn wer entlässt sich schon gerne selbst. Dieser freie Listenplatz bietet unendlich viele Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Er bietet Platz für kleine Zeichnungen, etwa eines neuen Partei-Logos, oder für originelle Wahlsprüche, die kaum unter dem Niveau jener liegen können, die sich bereits im Umlauf befinden. Damit ist der Bürgerbeteiligung im höchsten Maße Rechnung getragen. Überdies werden so systemmüde Zeitgenossen vielleicht doch noch zur Wahl gelockt. Raffiniert.