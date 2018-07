Wie praktisch sein Studiengang ist, hat Lucas Koczian gemerkt, als er sich mit alten Schulfreunden unterhielt. Die überlegten lange, ob sie während ihres Studiums ins Ausland gehen sollten, und wenn ja, wohin und wie lange. Solche Fragen musste sich Koczian nie stellen – der Auslandsaufenthalt ist in seinem Studium inklusive.

Lucas Koczian studiert International Management in Reutlingen und Reims, in einem deutsch-französischen Double-Degree-Programm. "Double Degree" oder "Joint Degree" nennt man Studiengänge, die man an zwei Hochschulen absolviert und für die man schließlich auch zwei Abschlüsse bekommt. Das Studium im Ausland ist dabei nicht nur ein freiwilliger Zusatz wie ein Semester mit dem Erasmus-Programm, sondern ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Wann man als Student wo lebt und lernt, ist dabei festgelegt.

Von den Reutlinger Studenten beginnt die eine Hälfte ihr Studium in Deutschland, die andere fängt in Frankreich an. Als Lucas Koczian die Zusage für seinen Studienplatz bekam, wurde ihm mitgeteilt, dass er gleich nach Reims gehen sollte. Ein kleiner Schreckmoment: sofort ins Ausland? Aber Koczian war bereits als Austauschschüler in Frankreich gewesen, das hatte ihn überhaupt auf die Idee gebracht, sich für den Studiengang zu bewerben. Also nahm er den Platz an. "Ich wusste, dass es gut werden wird", sagt er. "Das Programm gibt es ja schon lange."

Die Hochschule Reutlingen ist ein Pionier bei den Double-Degree-Studiengängen. Bereits seit 35 Jahren bietet sie internationale Doppelabschlüsse an. 1979 startete sie den Austausch mit Frankreich und England, noch bevor die Erasmus-Programme der EU entwickelt wurden, um studentische Auslandsaufenthalte zu fördern. 1986 kam Spanien hinzu, 1993 die USA. Inzwischen bietet die Hochschule Reutlingen zehn internationale Studiengänge mit Doppelabschluss an. Zum kommenden Wintersemester startet sie noch einen deutsch-chinesischen, den ersten bundesweit, bei dem die Studenten in Reutlingen zunächst Mandarin lernen müssen, um dann in Peking weiterstudieren zu können.

Geschichte in Bielefeld und Bologna, Wasserwirtschaft in Magdeburg und Kuba

Längst haben weitere Hochschulen nachgezogen. Mehr als 500 Double- und Joint-Degree-Studiengänge gibt es in Deutschland. Wie eine Studie des Institute of International Education (IIE) und der Freien Universität (FU) Berlin von 2011 zeigt, werden die meisten im Masterbereich angeboten, und dort im Fach Management, in den Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften. Der Großteil der Partnerhochschulen ist in Frankreich, England und Spanien. Man kann aber auch Geschichte in Bielefeld und Bologna studieren oder Wasserwirtschaft in Magdeburg und Kuba.

"Inzwischen gibt es kein Tagungsprogramm zur Internationalisierung mehr, das nicht den Begriff Double Degree enthält", sagt Matthias Kuder vom Zentrum für Internationale Kooperation der FU Berlin, der einen neuen Sammelband zum Double Degree mitherausgegeben hat. Viele Hochschulen richteten solche Studiengänge ein, weil sie sich davon Prestige versprächen. Aber auch die Studenten profitieren davon: "Die intensive Erfahrung schweißt die Studenten in einem Jahrgang zusammen", sagt Christoph Binder, Management-Professor in Reutlingen. Auf das gemeinsame Studium in der Gruppe lege man an seiner Hochschule besonderen Wert.