Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht: Politiker entwickeln tatsächlich Visionen. Aber sie erzählen vor allem in Österreich nicht gerne davon und ganz besonders dann nicht, wenn es um die europäische Integration geht. Natürlich haben Othmar Karas, Ulrike Lunacek und alle anderen, die an wählbarer Stelle der Listen der österreichischen Parteien für die Wahl zum EU-Parlament stehen, ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft der Europäischen Union. Viele der Abgeordneten aus Österreich verfügen zudem über ein durchaus bemerkenswertes europapolitisches Profil. Nur das, was von ihren Parteien nach außen vermittelt wird, sind Wohlfühlbotschaften für die Wähler. Diese werden schlicht für dumm verkauft.

Da verkünden die Grünen auf ihren Plakaten, sie wären für krumme Gurken und gegen krumme Geschäfte. Für die müde Pointe nimmt die Ökopartei gelassen in Kauf, auf Strache-Niveau abzusinken. Denn EU-Kritik wegen der Gurkenkrümmungsverordnung, die es längst nicht mehr gibt, passt eigentlich besser zu den Freiheitlichen als zu den grundsätzlich pro-europäischen Grünen. Und dass SPÖ-Kandidat Eugen Freund das Land vor Chlorhühnern bewahren will, unterscheidet ihn und seine sozialdemokratischen Genossen natürlich auch nicht von den Mitbewerbern, am allerwenigsten von den freiheitlichen.

Die Weltpolitik von heute verlangt mehr denn je nach einem handlungsfähigen Akteur namens Europa. Gefordert wären etwa Aussagen der Parteien zur Friedensfunktion der Union in Zeiten des Konfliktes mit einer auf Expansionskurs befindlichen Russischen Föderation. In Österreich findet eine lebhafte Auseinandersetzung darüber statt, wie Wladimir Putins Politik einzuschätzen ist und welche europäischen Antworten es darauf geben kann. Doch die österreichischen Parteien glauben, ihre Wähler wären von solch einem sicherheitspolitischen Diskurs überfordert.

Dennoch ist in Österreich eine mediale und gesellschaftliche Debatte entbrannt, die um die Sicherung des Friedens in einer Region, in der russische und US-Interessen aufeinanderprallen, kreist. Dabei steht die Frontstellung zwischen der Russischen Föderation und dem, was unscharf "der Westen" genannt wird, im Fokus. Catherine Ashton, die Außenbeauftragte der EU, bemüht sich um eine klare und durchsetzungsfähige EU-Position. Doch findet die Diskussion darüber irgendeinen Niederschlag im eben angelaufenen EU-Wahlkampf in Österreich? Nein.

Haben die Parteien recht mit ihrer Einschätzung, die Personen, um deren Stimmen es geht, wären zu einfältig, den Zusammenhang zwischen der Wahl des Europäischen Parlaments, der Zusammensetzung der Kommission und der europäischen Außenpolitik zu sehen?

Die pauschale Verachtung, die von den Parteien zum Ausdruck gebracht wird, ignoriert eine zum Teil sehr interessierte Öffentlichkeit. Die Aufmerksamkeit, die der Konflikt in und um die Ukraine auslöst, hat mit tatsächlicher Betroffenheit zu tun. Immerhin ist die ukrainische Westgrenze weniger weit von Wien entfernt als die Schweizer Ostgrenze. Und die Debatte über das Verhalten mancher rechts- und linksextremer Gruppierungen, die der Farce des Referendums auf der Krim zu einer Scheinlegitimität verholfen haben, könnte und sollte doch auch als Europadebatte geführt werden.

Das Land bleibt die Insel der Seligen, so lautet das Versprechen der Parteien

Guy Verhofstadt, europäischer Spitzenkandidat der Liberalen, hat mit Daniel Cohn-Bendit, dem Urgestein der deutschen und französischen Grünen, vor zwei Jahren ein Buch mit dem Titel Für Europa! Ein Manifest vorgelegt. Die zwei Politiker fordern darin eine Vertiefung der Integration, einen europäischen föderalen Staat – auch als Ausweg aus der Euro-Krise.

In den elitären Zirkeln der EU-Insider wird dieser Text wohl intensiv diskutiert. Doch wo findet die Debatte außerhalb dieser Kreise statt? In Österreich jedenfalls nicht. Da mutet man den Bürgern nur Aussagen zu, die letztlich auf das Versprechen hinauslaufen, Österreich vor den Gefahren der garstigen weiten Welt zu behüten.