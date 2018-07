Chung Hong Won steht auf dem Podium einer Turnhalle und wirkt kleinlaut für einen Premierminister. "Wahrscheinlich ist das für Sie nicht befriedigend", sagt er zu den Hunderten Angehörigen, die sich notdürftig mit Matratzen auf dem Boden einer Halle in der Kleinstadt Jindo eingerichtet haben. Hier, an der Südwestküste Südkoreas, vor der die Fähre Sewol am 16. April auf Grund lief, warten sie seit drei Wochen auf ihre Kinder – oder, wie es mittlerweile eher scheint, deren Körper. "Aber wir tun, was wir können", sagt Chung. Für die Rettungstaucher seien die Bedingungen schwierig. Nur 30 Zentimeter weit reiche die Sicht da unten, das Wasser sei matschig, die Strömung stark.

Gut 300 Menschen dürften gestorben sein, für Südkorea ist es eine der größten Tragödien in Friedenszeiten. "Ihr seid unfähig", brüllt eine wütende Mutter dem Premier entgegen, mit lautstarker Unterstützung der anderen Hallenbewohner. Die Wut ist groß. Wie konnte so ein Unfall geschehen? Ausgerechnet in einer weltweit führenden Schifffahrtsnation? Viel wurde in den vergangenen Wochen über Fehler des Kapitäns diskutiert und über schleppende Rettungseinsätze. Doch zu den tieferen Ursachen gehört auch das Wirtschaftsmodell eines Landes, das lange Zeit Wachstum um jeden Preis wollte.

Eine Autostunde westlich von Jindo untersuchte der Schiffsexperte Im Nam Kyun die Katastrophe. Der Professor an der Maritimen Universität von Mokpo, einer mittelgroßen Hafenstadt, sei nach seinen Analysen vom Glauben abgefallen, wie er sagt. "Erstens war das Schiff vor einem guten Jahr ausgebaut worden, um mehr Passagiere transportieren zu können. Die Sicherheitsstandards wurden aber nicht eingehalten." So verlagerte sich der Schwerpunkt des Schiffs nach oben, es verlor Stabilität. "Dann war es noch mit gut 3600 Tonnen beladen, dem Dreifachen der erlaubten Fracht. Und diese war wohl auch nicht richtig gesichert." Wie gefährlich das sei, wisse jeder Student im dritten Semester. "Aber man hat sich dafür eben nicht interessiert", sagt Im. "Nicht die Schiffsbetreiber und auch nicht die Behörden. Wir Koreaner sind leider manchmal so."

Von "pali pali" spricht der Experte mehrmals. Diese Formel hört man oft in Südkorea. Sie bedeutet so viel wie "schnell, schnell!" Seit den frühen 1960er Jahren ist sie das Leitmotto für die südkoreanische Gesellschaft. Vor 50 Jahren gehörte das Land nach Kolonisierung durch Japan, nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg zu den ärmsten Flecken der Welt. Doch die Koreaner schafften einen beispiellosen Aufstieg.

Der Militärdiktator Park Chung Hee, Vater der heutigen Präsidentin Park Geun Hye, stellte Fünfjahrespläne für die wirtschaftliche Entwicklung auf. Ziel war es, schnell eine gut ausgebildete Bevölkerung zu schaffen, die eine Industrie aufbauen konnte. Auf dieser Basis entstanden später zahlreiche Innovationen, die Südkoreas staatlich geförderte Großbetriebe wie Samsung, Hyundai oder LG zu Weltmarktführern machten. In nur drei Jahrzehnten entwickelte sich das Land von einem agrarisch geprägten Trümmerfeld zu einer Industrienation. Seit 1960 hat sich das Bruttoinlandsprodukt verdreihundertfacht. Keiner anderen einst kolonisierten Nation ist es bis heute gelungen, von einem Empfänger von Entwicklungshilfe zu einem Geberland zu werden.

Aber die Kultur des turboartigen Aufbaus, pali pali, forderte ihre Opfer. Geschwindigkeit war wichtiger als Sicherheit. Im Jahr 1993, in einer der heißesten Boomphasen mit Wachstumsraten zwischen sechs und neun Prozent pro Jahr, sank etwa die Fähre Seohae, 292 Menschen starben. Zwei Jahre später stürzte ein Einkaufszentrum ein, 502 Tote. Im Februar 2003 kamen bei einem Brand in der U-Bahn der Stadt Daegu 213 Menschen ums Leben.

Zum Wachstumsrausch kommt ein weiterer Faktor: Die enge Verknüpfung von Staat und Wirtschaft begünstigt Korruption. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft deuten darauf hin, dass der Besitzer der Sewol, Yoo Byong Eun, der schon einmal wegen Finanzbetrugs vier Jahre im Gefängnis verbrachte, über Jahre Kontrolleure bestach. Die Polizei hat neben dem Schiffsbetreiber auch die örtliche Küstenwache und die Feuerwehr durchsucht. Auch beim Seefahrtsministerium wird Korruption vermutet.

Es war eine Frage der Zeit, bis es zu einem Unfall kam, urteilt der Schifffahrtsjurist Kim Kwang Soo, der ebenfalls an der Maritimen Universität in Mokpo forscht. Denn die Zulassung von Schiffen hat das Seefahrtsministerium an die Korea Shipping Association abgetreten, den Lobbyverband der Schifffahrtsbetriebe. "Dieses System müssen wir dringend ändern", sagt Kim. "Die koreanischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen eigentlich internationalen Standards. Nur eingehalten werden sie nicht."

Die meisten Führungspositionen in dem Lobbyverband besetzen ehemalige Politiker. Diese Verbandelung ist über Jahrzehnte gewachsen. Südkoreas Wachstumsmodell wurde auf einen starken Staat und konzentrierte Macht ausgelegt, Nähe zu politischen Entscheidungsträgern bleibt auch heute wichtig. Im Korruptionsindex von Transparency International belegt Südkorea deshalb Platz 46, bloß sieben der 34 OECD-Staaten stehen schlechter da.

Justizminister Hwang Kyo Ahn erklärte, der gesetzliche Rahmen für die Schifffahrtsbranche solle überarbeitet werden. "Schon vor zwei Jahren wollten wir die Verantwortung der Schiffszulassung auf eine unabhängige Behörde übertragen", erinnert sich der Jurist Kim Kwang Soo. Aber die Korean Shipping Association, deren Präsident nun zurücktrat, seit auch sie im Visier der Staatsanwaltschaft steht, machte sich dagegen stark. Kim Kwang Soo gehört einer Kommission an, die ein neues Gesetz erarbeiten soll. "Wahrscheinlich haben wir bald ein besseres System", sagt er. Nur ist da noch die Kultur des pali pali. "Ihr habt es immer eilig, es geht immer um Geld", hatte die erboste Mutter dem Premierminister Chung Hong Won in der Turnhalle in Jindo entgegengerufen. Auf die Sicherheit der einfachen Menschen habe nie ein Politiker ernsthaft geachtet. Präsidentin Park Geun Hye hat nun versprochen, auch das zu ändern. Im Seefahrtsministerium sollen zudem jene Köpfe rollen, die zu eng mit der Industrie zusammengearbeitet haben. Vielleicht beginnt wirklich ein Umdenken.

