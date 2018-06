Schön, gedeiht die Kunst in Hamburg doch, dachte ich, als ich gegenüber dem Heiligengeistfeld an der Feldstraße stand, vor dem Schaufenster eines neuen Ladens, der nur eine Galerie sein konnte: dezent nach außen, kein Nasenschild zur Straße, innen die White-Cube-Leere, in der sich die spärlichen Objekte an den Wänden und im Raum auratisch aufladen, nirgends ein Preisschild, und hinter einem Tisch ein noch gerade jung zu nennender Mann, augenscheinlich smart.

Die Objekte an den Wänden waren Fahrradreifen, in zwei Viererreihen hatte man sie übereinandergehängt, wobei Felgen und Mantel jeweils farblich differierten und dem Ensemble einen verspielten Lollipop-Look gaben: Grün und bunt und süß wie ein Kindertraum ist die Zukunft, der wir entgegenrollen! Andererseits wirkten die Reifen wie mehrere Brillen oder Augenpaare, die alles im Blick hatten, und so nahm sich das Werk plötzlich wie ein Kommentar zur Massenüberwachung aus, die uns mit Google oder Facebook ja auch gern ein nettes Gesicht zeigt.

Wie aber, fragte ich mich, verhält sich zu dieser Interpretation das weiße Fahrrad auf dem Podest inmitten des Raums? Was sollte die vergoldete Kette daran? Und warum die vielen Fahrradtaschen, die in einer Ecke des Raums wie eine Girlande von der Decke hingen? Die eine orangefarbene Fahrradpumpe im Regal? Und dieses andere Fahrrad da, wie ein Zitronenfalter an die Wand gespießt? Nix mit Galerie, ich hatte einen Fahrradladen, was sage ich: eine Fahrrad-Boutique vor mir.

Ich bin nicht reingegangen, konnte aber in der Ausstellung Das Fahrrad. Kultur, Technik, Mobilität im Museum der Arbeit noch einiges über solche Boutiquen erfahren: Etwa dass der Geschäftsführer von stilrad, einer der führenden Edelrad-Vertreiber, sagt: "Wer unseren Laden betritt, unterhält sich eher über Gin Tonic als über Kettenöl."

Im Museum der Arbeit ist vom 9. Mai 2014 bis 1. März 2015 die Ausstellung Das Fahrrad. Kultur, Technik, Mobilität zu sehen. Behandelt werden alle Facetten der 200-jährigen Geschichte und der gegenwärtigen Renaissance des Rads. Mit umfangreichem Begleitprogramm und Katalog

Hat man sich dann ausreichend mit Gin-Tonic-Gerede angeheitert, geht es ans Eingemachte: an die Gestaltung des Rads. Mitwirken am Produkt ist der Clou vieler Boutiquen: Der Kunde kann die Farben nach seinen Wünschen kombinieren. Er kann sich einen Rahmen aus Bambus fertigen lassen und Details wie Ledergriffe hinzufügen. Dieses Spielchen treibt der Kunde so weit, bis er das Gefühl hat, seine Individualität werde in hinreichendem Maße im Produkt ausgedrückt ("Du bist Dein Fahrrad", wirbt die Marke Urbike).

Im Idealfall ist das fertige Fahrrad dann ein Einzelstück und kommt dem heutigen Inbegriff des Unikatären nahe, dem Kunstwerk. Verständlich also, diese Art Räder in Showrooms auszustellen, mit raffinierter Lichtführung auszuleuchten, auf Sockel zu stellen – und inklusive einer Wandhalterung zu verkaufen, die es erlaubt, das Fahrrad übers, sicherlich auch ganz schicke, heimische Sofa zu hängen.