Als das Taxi mit 60 Sachen vom Hauptbahnhof zu meiner Wohnung in Eppendorf raste, beschlich mich ein erhabenes Gefühl: Das ist ja ein Paradies für Autos!

Ich war das erste Mal hier und staunte. Meine Heimatstadt Amsterdam ist die Hölle für Autofahrer, enge Straßen, hohe Parktarife, wenig Parkplätze. Radfahren ist in Amsterdam so populär geworden, dass es in der Hauptverkehrszeit zu Staus auf den großen Radwegen kommt. Auch in Hamburg fahre ich nur Rad, Stadtrad. Toll. Aber man muss vorsichtig sein. Seitdem ich am Grindel fast eine Familie überfahren habe, die den Radweg mit einem Parkplatz für ihren Maxi-Cosi verwechselt hatte, bin ich ängstlich. Auch der Sinn eines Helms, den sich zu Hause nur Verrückte aufsetzen, erschloss sich mir plötzlich.

In Hamburg ist das Auto König. Alle anderen Verkehrsteilnehmer ordnen sich unter. Das Auto drängt den Radfahrer auf die Gehwege, wo ihn jedoch die geparkten BMW, Mercedes zum Slalom über Stock und Stein zwingen.

Zum Glück gibt es bei Stadtrad Mountainbikes: Die haben eine bequeme Federung.