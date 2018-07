Lieber Matthias Sammer, es ist gut, dass Sie als Sportdirektor von Bayern München auch einmal in dieser Kolumne erwähnt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir andere Fußballhelden vorlassen mussten, zuletzt Dionysos Jürgen Klopp, den Trainer von Borussia Dortmund, der so erfolgreich ist, dass Sie ihm die besten Spieler vor der Nase wegkaufen, um sie wie gestürzte Riesen auf Ihrer Ersatzbank abzulegen, was bekanntlich auch eine Art Sport ist, sozusagen die Fortsetzung des Wettkampfs mit bayerischen Mitteln.



Unsere Leser denken hier naturgemäß an Mario Götze, der in Dortmund ein Halbgott war, in Ihrer Spitzenmannschaft aber nicht weiter auffällt. Was ist los? Verträgt er Ihre Vereins-Weißwurst nicht? Hat Mario Götze Fußpilz? Leidet er unterm Föhn? Jürgen Klopp hat einmal über Sie gesagt: "Ich glaube nicht, dass Bayern einen Punkt weniger hätte, wenn der Sammer nicht da wäre." Das ist frech. Tatsächlich haben Sie stets für mehr Leidenschaft und Härte plädiert. "Ich glaube, wir sind zu lieb in unserer Kuscheloase. Wir müssen mehr Gier in den Augen haben."



Unter uns: Müssten Sie nach Ihrer Weltklasse-Niederlage gegen Real Madrid nicht härter durchgreifen? Ist es gerecht, wenn Uli Hoeness wegen einer winzigen Verfehlung im Knast landet, während ein torloser Stürmer weiterhin frei herumlaufen darf? Zeitungskollegen schlagen vor, nun müssten zur Strafe die Zündkerzen in den Luxuslimousinen der Versagerspieler herausgeschraubt werden. Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Stattdessen empfehlen wir, dass die Versagerspieler von Bayern München künftig auf dem Sitzrasenmäher vorfahren. Der klassische Aufsitzmäher in den traditionellen Vereinsfarben verfügt über eine Ein-Gang-Vorwärts-rückwärts-Schaltung und einen bewährten Grasfangkorb im todschicken Baggerschaufeldesign. Dieser lässt sich kräftesparend vom Fahrersitz aus entleeren.



Lieber Herr Sammer, da der Sitzrasenmäher serienmäßig keine Einparkhilfe an Bord hat, sollten Sie in Ihrer Rolle als Sportdirektor das trainingsbedingte Einparkgeschehen Ihrer Spieler persönlich überwachen. Ersetzen Sie dafür bitte Ihr Vereins-T-Shirt durch die traditionelle Uniform der berühmten Guardia Civil, die Pep Guardiola preisgünstig auf dem spanischen Schwarzmarkt erwerben kann. Dazu tragen Sie original Südstaaten-Herrenreiterstiefel von Manufactum, Modell Louisiana mit gehärteten Metallsporen und handvernähtem Echtlederbesatz. Sollten Sie trotz dieser Erziehungsmaßnahme das Pokalendspiel gegen Dortmund verlieren, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. Wir haben da noch was für Sie.

