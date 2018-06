Konsensfähig, mehrheitsfähig: Das liegt in einer Demokratie nah beieinander, sollte man meinen. Nicht so bei ver.di – jedenfalls, wenn es nach Hamburgs ver.di-Chef Wolfgang Abel geht, der vergangene Woche seinen Rückzug ankündigte. Abel beklagt in einer Erklärung, dass es "einigen FunktionsträgerInnen offenbar nicht um die Entwicklung konsensfähiger Positionen für die Gesamtorganisation geht, sondern um die Umsetzung des Politikansatzes ›Mehrheit ist Wahrheit‹."

Eine rätselhafte Formulierung. Die Wahrheit dahinter lautet: Der ver.di-Boss ist mit dem Versuch, die Gewerkschaft auf Linie des SPD-Senats zu bringen, gescheitert. Elbvertiefung, Rückkauf der Stromnetze, Lampedusa-Flüchtlinge: Jedes Mal vertrat er die aktuelle Senatsposition – und bei keinem dieser Themen konnte er sich im Vorstand durchsetzen. Akzeptieren wollte er das nicht. Den Beitritt von 200 Flüchtlingen aus der Lampedusa-Gruppe, den der ver.di-Vorstand mit einer Dreiviertelmehrheit absegnete, bekämpfte er mit allen Mitteln.

Auch mit unsauberen: Der Initiator der Lampedusa-Aktion bei ver.di muss sich vor Gericht vorwerfen lassen, er habe Anwerbeprämien für Flüchtlinge unterschlagen. Ein Konstrukt, um einen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen.

Hinter den Grabenkämpfen steht eine grundsätzliche Frage: Hat eine Gewerkschaft jenseits von Arbeitskämpfen die Aufgabe, sich politisch zu positionieren? Ver.di sei keine "Ersatzpartei", warnt Abels Vorgänger Wolfgang Rose, "Arbeitnehmerpolitik" müsse "erste Priorität im Gewerkschaftshandeln" bleiben.

Bloß: Was ist Arbeitnehmerpolitik? Musste sich ver.di gegen den Netzerückkauf wehren, um Arbeitsplätze bei Vattenfall zu schützen? Ist man für die Elbvertiefung, damit Arbeitsplätze im Hafen sicher sind? Damit wäre jede Kritik an Privatisierungen und Umwelteingriffen tabu. Soll sich ver.di gar gegen die Aufnahme von "Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere" stellen, weil für die ein "Beschäftigungsverbot" gilt, wie es in einem Gutachten heißt, das Abel zur Lampedusa-Frage bestellt hat?

Damit wäre man nicht zuständig, wenn Papierlose in der Stadt ausgebeutet werden. Hier einzuknicken hieße, gewerkschaftliche Grundsätze zu opfern, um dem Senat zu gefallen. Dass Hamburgs größte Gewerkschaft all das nicht mit sich machen lässt, spricht sehr für sie. In Zeiten einer SPD-Alleinregierung, in denen die parlamentarische Opposition schwach ist, kann die Stadt auf eine stachelige Gewerkschaftspolitik nicht verzichten.