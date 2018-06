Als das Bundesfinanzministerium Anfang des Jahres erste Zahlen zum Länderfinanzausgleich vorlegte, stand Hamburg unter Schock. Nehmerland! Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren. Braucht die Stadt wirklich Almosen? Der Finanzsenator beruhigte, man habe nach wie vor das deutschlandweit höchste Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, keine Sorge. BIP gut, alles gut. Wirklich?

Sagt diese Zahl etwas über unsere Lebensqualität? Geht es uns besser, wenn das BIP steigt? Messen wir das Richtige?

Nein, sagen die Grünen. Die Stadt brauche neue oder wenigstens zusätzliche Parameter, um Aussagen über ihre Wirtschaft und Gesellschaft zu machen. Die Fraktion hat deshalb vom Heidelberger Institut für interdisziplinäre Forschung einen "regionalen Wohlfahrtsindex" ausarbeiten lassen. Die Studie, die am 9. Mai vorgestellt wird, erlaubt eine Einschätzung, wie es den Menschen jenseits der reinen Wachstumszahlen geht. Es ist der deutschlandweit erste Index dieser Art für eine Stadt.

Er zeigt: Die Hamburger können sich glücklich schätzen – allerdings nur im Durchschnitt. Die Stadt ist zwar eine der reichsten und lebenswertesten Städte in Deutschland, aber auch eine der ungerechtesten.

Denn der neue Index bezieht nicht nur die reinen Wachstumszahlen mit ein, sondern auch soziale und ökologische Faktoren: ehrenamtliche Arbeit (die für das BIP nichts bringt, für die Gesellschaft aber sehr viel), Luft- und Wasserverschmutzung, Kriminalität, Drogenkonsum oder Verkehrsunfälle.

Die Ergebnisse werfen Fragen auf: Wie lebenswert kann eine Stadt sein, wenn dort Reichtum ähnlich fair verteilt ist wie in Bangladesch oder Mali? Wie gut versorgt ist eine Stadt, in der es in Wilhelmsburg, einem der bevölkerungsreichsten Viertel, gerade mal eine Frauenarztpraxis gibt? Wie wohlhabend ist eine Stadt wirklich, wenn in Gegenden wie Billbrook jedes zweite Kind von Sozialhilfe lebt?

Lebenswert bedeutet eben noch lange nicht gerecht. Es darf nicht sein, dass nur eine Elite von den Vorteilen der Stadt profitiert. Schon deshalb müssen möglichst viele Menschen diskutieren, was "Wohlfahrt" für sie bedeutet – und wie man sie misst.

Natürlich, auch dieser neue Wirtschaftsindex ist streit-, vielleicht sogar angreifbar. Es musste geschätzt und gerundet werden, nicht immer mit den aktuellen Daten. Eine Annäherung.

Aber eine, die Anlass zum Reden und Nachdenken gibt. Das ist gut. Für alle.