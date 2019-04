Hören Sie mal ganz genau hin. Fehlt da nicht was? Es zirpt (Klassik), es swingt (Jazz), es gluckert (Elektro) und stampft (Rock). Aber was ist mit diesem Beat, der den Kopf nicken lässt, als sei man katatonisch? Der hypnotisch wird in einer Weise, dass man gar nicht genug kriegen kann? Noch ein Takt! Noch ein Takt! Ein Repetiergewehr namens Groove.

Und was ist mit dieser Rhetorik, die ganze Textberge wegraspelt, eine dahinratternde Erzählung aus Slang und Szenesprech? Manchmal, wenn wirklich große Künstler am Werk sind, wird aus den verbalen Salven eine Chronik der Verhältnisse von literarischem Rang.

Also: Fehlt da nicht ein Genre bei diesem ansonsten sehr ambitionierten und stiloffenen Internationalen Musikfest in Hamburg?

Wo bleibt eigentlich der Rap?

Von Schubert bis Sitarmusik reicht das stilistische Spektrum, und über dieser Vielfalt hat man mutmaßlich eine, wenn nicht die bedeutendste popmusikalische Innovation der letzten vierzig Jahre vergessen. Hip-Hop ist nicht nur eine Milliarden Euro schwere globale Industrie, er ist auch, um das große Wort des Rap-Veteranen Chuck D zu bemühen, das CNN der migrantischen Gesellschaft, ein journalistisches Medium, mit dem all jene über politische Lagen aufgeklärt werden können, die weder die ZEIT lesen noch die New York Times. Dazu ist Hip-Hop ein Wunderapparat, in den sich Stile und Traditionen einspeisen lassen. Das Genre kennt keine nationalsprachlichen oder klangästhetischen Grenzen. Gerappt wird in Brasilien ebenso wie in der Bronx, in Stuttgart wie in São Paulo.

Fürs Musikfest hätten es ja nicht gleich Jay-Z oder Kanye West sein müssen, die beiden amerikanischen Megastars, die Millionen Dollar scheffeln und zugleich die Poetik des Genres neu definieren. Hip-Hop ist nicht nur dank dieser beiden Künstler zur Nationalliteratur Amerikas geworden, die Texte finden sich in Universitätsanthologien und werden in Seminaren studiert.

Aber es gibt in den USA, in England und Frankreich noch viele andere Rapper mit raffinierter Agenda, was Sound und Textinhalte betrifft. Kendrick Lamar (Los Angeles), Dizzie Rascal (London), Booba (Paris) – alles Reporter ihrer Milieus und dabei Groove-Virtuosen, Kopfnicker-Artisten.

Oder man wäre vor Ort geblieben: Hamburg war und ist eine Hip-Hop-Stadt. In den neunziger Jahren entstand hier die erste ernst zu nehmende Rapszene (ja, ja, Stuttgart, du hast mit den Fantavier Geburtshilfe für den deutschen Hip-Hop geleistet). Absolute Beginner, Fünf Sterne Deluxe, Eins Zwo, Samy Deluxe – das ist deutscher Popkanon.

Das Internationale Musikfest Hamburg hat aus nicht ersichtlichen Gründen diese Gattung ignoriert, und natürlich ignoriert diese Gattung auch das bürgerliche Kunstideal so eines Festivals. Der neueste Rap-Star unserer Stadt heißt Milonair, ein iranischstämmiger Deutscher aus Bergedorf, der sehr routiniert die Ikonografie des Gangstertums bedient (Karren, Knarren, Kokspakete), aber schlau genug ist, die ganze überdrehte Selbstfeier als kapitalistisches Subjekt mit Ironie zu veredeln. AMG lautet der Titel seines ersten Albums, und damit ist nicht die Tuning-Firma gemeint, sondern: Ausländer mit Geld .

Würde einen nicht überraschen, wenn in seinen Songs demnächst ein Sitar-Sample auftaucht oder ein Spinettmotiv. Denn auch das kann Hip-Hop: sein eigenes internationales Musikfest sein.

Internationales Musikfest Hamburg, 9. Mai bis 15. Juni. Programm unter http://www.musikfest-hamburg.de