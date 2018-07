Plätschern, Knistern, Knacken und dann, oh, dieser Beat! Als der DJ und Produzent Nicolas Jaar 2011 sein Debütalbum Space Is Only Noise veröffentlichte, war das eine Sensation. So handgemacht konnten Sounds aus dem Laptop klingen! Wenn der heute 24-Jährige in der Laeiszhalle spielt, ist das auch eine Nachhilfestunde in Techno. Denn in den letzten Jahren ist das Genre konzertant geworden, die Beats langsamer, der Klang wärmer. Hauschkas Konzerte am präparierten Klavier fühlen sich wie ausklingende Clubnächte an. Und das Hamburger Duo Die Vögel spielt Minimal Techno auf Blasinstrumenten und Samplern – klingt wie ein Witz, bis man es live erlebt. Nicolas Jaar wiederum lässt die Klänge eines Gitarristen live in groovenden, zehnminütigen Tracks zergehen. Wer noch glaubt, elektronische Musik sei unterkühlt, wird hier eines Besseren belehrt. Keine Spielart der Popmusik ist dieser Tage poetischer, sinnlicher, schöner

Nicolas Jaar, Laeiszhalle, 10. Juni, 21.30 Uhr, Amadou & Mariam aus Mali spielen fröhlichen klugen Pop. Laeiszhalle, 5. Juni, 20 Uhr, Junip, das bedeutet Folk ohne jegliche Folkloreverschmocktheit. Patina? Ja. Retromania? Nö. Laeiszhalle, 13. Mai, 21.30 Uhr