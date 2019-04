Der Dirigent verlässt die Bühne mit einem Sprung, schaut auf sein Handy, nickt. "Ja, jetzt dürfte zwei Stunden Ruhe sein, dann hab’ ich den nächsten Abgänger", sagt Michael Schnabel und zieht seinen warngelben Sicherheitsmantel aus. Die Barkasse Lotse 1, die ihn abgesetzt hat, jagt wieder hinaus auf die Elbe, Schnabels Bühne. Sie nähert sich steuerbord der Prema One, einem afrikanischen Frachter. Einen Moment gleiten beide Schiffe direkt nebeneinander her, ein Mann klettert über eine Leiter an der Bordwand auf den Frachter.

An der Teufelsbrücke sitzen zwei Dutzend Menschen und schauen zu. Ein Herr hat sogar ein Fernglas dabei, um das Manöver auf der Elbe verfolgen zu können. Manöver? Das Zusammenspiel von Barkasse und Frachtschiff ist mehr als Technik, mehr als Logistik. Es ist eine Choreografie. Wie beim Ballett.

Und damit ist man schon bei Michael Schnabel und der Aufgabe, die am Sonnabend vor ihm liegt.

825 Jahre alt wird der Hafen in diesem Jahr. Mehr als eine Million Gäste werden zur Geburtstagsfeier an diesem Wochenende kommen, Bier trinken, Wurst essen, Musik hören. Es gibt ein Partnerland, Argentinien, daher viel Steak und Tango. Es gibt Ramsch zu kaufen, T-Shirts mit Sprüchen wie "Dieser Bauch war harte Arbeit". An Land sieht der Hafengeburtstag aus wie ein normales Straßenfest. Aber auf dem Wasser ist es einmalig. Mehr als 300 Schiffe werden erwartet, Großsegler, Traditions- und Museumsschiffe – und am Sonnabend der heimliche Höhepunkt des Hafengeburtstags: das Schlepperballett. Erwachsene Männer drängeln sich dann aufgeregt wie Kinder in die erste Reihe. Zehntausende stehen verzaubert an den Landungsbrücken.

Der Mann, der sie verzaubern wird, ist Michael Schnabel. Er ist 50 Jahre alt, 20 Jahre davon ist er zur See gefahren, seit zehn Jahren ist er Hafenlotse – und nun: Dirigent des Schlepperballetts.

Schlepperballett Hafengeburtstag Neben dem Schlepperballett lohnen sich die Einlaufparade der Schiffe am Freitag und die Auslaufparade am Sonntag. Zu Gast sind unter anderen das Kreuzfahrtschiff »Queen Elizabeth« und die Drei-Mast-Bark »Alexander von Humboldt II«. Erstmals gehört auch die Hafencity zum Veranstaltungsgelände. Auch westlich der Fischauktionshalle wird das Gelände erweitert: Dort veranstaltet die schwul-lesbische Szene den Hafengayburtstag . Termine unter: http://www.hamburg.de/hafengeburtstag/

"Verzaubern? Ich weiß nicht", sagt Schnabel. Er streicht sich über den Bart, wiegt den Kopf hin und her. Es ist ein Spätnachmittag Ende April, die Sonne spiegelt sich in der Elbe, am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Schnabel ist gekommen, um zu erklären, wie er das macht, die Schlepper zum Tanzen zu bringen. Hinterher wird man sich fragen, ob vielleicht deshalb so viele Menschen dieses Spektakel besuchen: weil die Leichtigkeit echt ist.

Schlepperballett vom Hafengeburtstag 2010

Eine Stunde lang werden die Schlepper am Sonnabend im Walzertakt schaukeln, sich auf der Stelle drehen, Kreise und Formationen fahren. Das sieht aufwendig aus, geduldig einstudiert – aber der Eindruck täuscht. Die Schlepperkapitäne üben ihre Choreografie vorher nicht. "Ich möchte nicht sagen, was die da machen, ist einfach", sagt Schnabel. "Aber schwieriger ist das Manövrieren mit Großschiffen im Strom, also die tägliche Arbeit."