Sind Sie in einem Hotelzimmer schon mal auf die Knie gegangen, um am Fußboden zu schnuppern? Nein? Auch mir wäre der Gedanke bislang ziemlich abwegig erschienen. Und doch, hier kauere ich, die Nase dicht über den rohen Holzplanken, um herauszufinden, ob sie es sind, die diesen ungemein angenehmen Geruch verströmen, eine leichte nussig-herbe Süße – den besten Duft, der mir je in einem Hotel begegnet ist. Ich bin mir am Ende nicht sicher: Es könnte auch das Sattelleder sein, das als Wandbespannung das Kopfende des Bettes umgibt; das grobe Leinen des Sessels; das Pferdehaar der Vorhangkordeln; oder alles zusammen.

Jahrhundertelang war das Gebäude, in dem sich das Straßburger Hotel Les Haras befindet, ein staatliches Pferdegestüt. Das Designer-Architekten-Duo Patrick Jouin und Sanjit Manku hat diese Erbanlagen bei der Renovierung geschickt aufgegriffen. Es gibt Hocker, die an Sattelböcke erinnern, hölzerne Schiebetüren, die man mit Lederriemen öffnet, und der Steinboden in der Rezeption könnte aus einer Stallgasse stammen. Die Farben sind auf einige wenige natürliche Töne reduziert (Braun, Beige, Weiß, Schwarz, Grau, Karamell), die Lichtschalter in meinem Zimmer sind zum Drehen wie zu Großmutters Zeiten, und im stilvoll spartanischen Bad kann man wunderbar der Fantasie nachhängen, es seien der Staub und Schweiß eines langen Ritts, die man abwäscht, nicht die Mattigkeit nach einem Spaziergang durch das benachbarte Französische Viertel mit seinen pittoresken Fachwerkhäusern.

Schwer zu sagen, ob mir die Einrichtung des Les Haras auch dann so gut gefiele, wenn "das Universum des Pferdes", wie es auf der Hotelwebsite heißt, nicht ein paar Mädchenjahre lang der Inbegriff meines Glücks gewesen wäre (all das Sattelleder also nicht die Wirkung einer Madeleine hätte). Das Gebäude aber ist auf jeden Fall eine Pracht. "Wozu braucht man uns hier überhaupt?", haben Jouin und Manku angeblich gefragt, als sie die Anlage zum ersten Mal sahen und von ihrer strengen Schönheit überwältigt waren. Es gab dann aber doch eine Menge zu tun, denn das unter Ludwig XV. im 18. Jahrhundert erbaute Gestüt, das seit 2005 leer stand, war arg heruntergekommen. Zudem wurden die drei alten, den Hof wie ein U umschließenden Gebäudeflügel durch einen neuen ergänzt: einen leichten, nüchternen Bau, der das Ensemble zum Quadrat schließt, ohne es zu verwunden.

Dass die alte Anlage eine neue Bestimmung fand, verdankt sich dem Chirurgen Jacques Marescaux. Als Direktor des nahe gelegenen Krebsforschungsinstituts Ircad kam er täglich hier vorbei. Der Verfall des denkmalgeschützten Gebäudes schmerzte ihn, und so erdachte er ein ambitioniertes Projekt: Ein Teil des Haras sollte als Biocluster an Firmen aus der Forschung vermietet werden, der Rest ein Hotel und eine Brasserie beherbergen. Der Biocluster ist in der ehemaligen Longierhalle entstanden. Die Brasserie sehe ich von einem Fenster aus auf der anderen Seite des Hofs: Das stattliche Gebäude war früher der Hauptstall. Über dem Eingang prangt ein Stuckwappen, der rosa Sandstein der Wände leuchtet wunderbar in der Abendsonne, aber das Schönste ist das hohe, leicht geschwungene Dach mit seinen rötlich-grauen Ziegeln. In einer halben Stunde ist dort drüben ein Tisch für mich reserviert – dabei würde ich gern noch länger in meinem Zimmer bleiben. Den Sessel ans Fenster zum Hof rücken, hinausschauen in den ausladenden Japanischen Pagodenbaum (Sophora japonica), einen der ältesten Bäume Straßburgs; den Vögeln zuhören und den Kirchenglocken, die ganz in der Nähe erklingen. Les Haras befindet sich in einem durchaus lebendigen Stadtviertel, doch über dem Hof liegt eine Ruhe, als sei man auf dem Land.

Neugier und Hunger siegen dann doch. Zwei Tage später hätte ich im Freien essen können, jetzt sind die Terrassenmöbel noch "irgendwo in Italien unterwegs", wie der liebenswürdige Maxime Muller sagt, der die Brasserie führt, ein Stiefsohn des berühmten elsässischen Kochs Marc Haeberlin. Es macht aber nichts, denn der Innenraum ist großartig: In der oberen von zwei miteinander verbundenen Etagen sitzt man im ehemaligen Heuboden, unter offenem Dachgestühl. Zu ebener Erde, wo hinter riesigen Fenstern einst 32 Zuchthengste in ihren Boxen standen, gibt es weitere Restauranttische, dazu eine Lounge-Bar und eine offene Küche, in der Chefkoch François Baur elsässischen Klassikern seinen eigenen Stempel aufdrückt – Flammkuchen macht er zum Beispiel mit geräucherter Forelle und sieht dabei mit seinem vollen, rosigen Gesicht unter der hohen Mütze aus wie fürs Bilderbuch gezeichnet.

Die beiden Stockwerke haben die Designer mit einer spektakulären Treppe verbunden, einem hölzernen Wirbel, in dem massive Bretter leicht wie fliegende Späne erscheinen. Im Übrigen haben sie die Anspielungen an den Genius Loci in der Brasserie ziemlich weit getrieben – verspiegelte Wände sollen an die Spiegel in Reithallen erinnern, die Formen von Bar und Küche an Hufe; aber man muss das erklärt bekommen, um es zu bemerken, es stört also nicht weiter. Die Spiegel haben außerdem den schönen theatralischen Effekt, die Geschäftigkeit des Raums – das Hantieren der Köche, die eilenden Kellner in ihren langen Schürzen – noch einmal zu verdoppeln, dazu spielt Jazz: Man braucht hier keine Konversation, um sich gut zu unterhalten.

Als ich gehe, spazieren im Hof zwei Männer auf und ab, tief ins Gespräch versunken. Eine Weile sind ihre Stimmen noch bis in mein Zimmer hinauf zu hören, ein melodisches Murmeln, aus dem nur die Punktierung vieler donc herausklingt, dann wird es still. Ich atme tief den Geruch ein. Vielleicht sollte ich mal wieder reiten gehen.