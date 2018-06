Wenn der ehemalige Chef der Kärntner Skandalbank Hypo Group Alpe Adria (HGAA), Wolfgang Kulterer, heute wie geplant seine Haft antritt, dürften die Sorgen einiger Exkollegen von der Bayerischen Landesbank (BayernLB) für ihn ein kleines Trostpflaster sein. Immerhin droht der gesamten Vorstandsriege, die Anfang 2007 für den Mehrheitserwerb der HGAA verantwortlich war, inzwischen das gleiche Schicksal. Vor allem seit Kulterer in der Vorwoche vor dem Münchner Landgericht – wo zurzeit gegen sechs ehemalige BayernLB-Vorstände wegen Untreueverdacht verhandelt wird – gegen sie ausgesagt hat. Denn vor allem Werner Schmidt, sein seinerzeitiges Pendant bei der BayernLB, hätte schon 2006 über die "katastrophalen Finanzverhältnisse bei der Hypo" genau Bescheid gewusst, erzählte Kulterer in verblüffender Offenheit. An der Art, wie er das sagte, war allen im Gerichtssaal klar, der Mann habe sich selbst aufgegeben und denke sich nur: "Hinter mir die Sintflut."

Die könnte jetzt tatsächlich über die BayernLB hereinbrechen. Ein neues Gutachten bringt das Münchner Finanzinstitut unter massiven Druck und verbessert schlagartig die Aussichten Österreichs im Rechtsstreit mit dem bayerischen Geldinstitut. Parallel zu dem Strafprozess gegen die BayernLB-Vorstände laufen auch zwei Zivilverfahren, bei denen es um einen Streitwert von insgesamt fast fünf Milliarden Euro geht. In Wien wird eine Schadensersatzklage der BayernLB verhandelt, die den unseligen Hypo-Deal rückgängig machen und den seinerzeitigen Kaufpreis von 1,6 Milliarden zurückhaben will, da sie sich beim Kauf der Hypo durch getürkte Bilanzen getäuscht fühlt.

Im zweiten Fall, der in München anhängig ist, geht es um Kredite in Höhe von 2,8 Milliarden Euro, welche die BayernLB der HGAA im Laufe des Jahres 2008 gewährt hatte. Rund 700 Millionen Euro davon hat die Hypo, die Ende 2009 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion notverstaatlicht werden musste, anfangs auch brav zurückbezahlt. Nach der Rettungsaktion blieb sie aber nicht nur weitere Raten schuldig, sondern klagte sogar auf Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlungen. Beides mit dem Argument, es handle sich bei dem Kredit um Finanzmittel, die in einer Krise gewährt wurden, weshalb sie nach österreichischem Recht als Eigenkapital zu werten sind. Die damaligen Gelder seien nötig gewesen, um die geforderte Eigenkapitalquote von acht Prozent zu erreichen. Somit gelte die gesetzliche Rückzahlungssperre für das Geld.

Ein Argument, das im Endeffekt auf die sogenannte Konsolidierungsverantwortung einer Muttergesellschaft hinausläuft. Die BayernLB macht demgegenüber geltend, sie habe die Kärntner Bank nach dem Kauf im Jahr 2007 stets mit genügend Eigenmitteln ausgestattet. Eine Rückzahlungssperre greife deshalb nicht. Außerdem habe man auf die positiven Prognosen aus Klagenfurt vertraut.

Die Hypo konterte, dass ihre Jahresabschlüsse, in denen eine ausreichende Eigenkapitaldecke testiert worden war, falsch gewesen seien. Die österreichische Seite beruft sich dabei auf ein eigenes Privatgutachten, wonach in diesen Jahren wegen fauler Kredite ein Abwertungsbedarf in beachtlicher Höhe bestanden habe, der aber nicht in den testierten Jahresabschluss eingeflossen sei.

Die Bayern hielten dem dagegen: Die Beweise, welche die Hypo vorgelegt habe, um den Abwertungsbedarf und die falschen Jahresabschlüsse zu belegen, seien nichts wert. Die Münchner wachelten zum Beweis mit Kreditverträgen herum, auf denen 80 Prozent des Textes wegen des Bankgeheimnisses geschwärzt waren.