Wer sich an den Wahlkampf des damaligen CSU-Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber 2002 erinnert, wird leicht begreifen, wie die indische Parlamentswahl wirtschaftspolitisch funktioniert. Stoiber war damals Ministerpräsident des erfolgreichen Bundeslandes Bayern, und seine Bilanz als Chef dieses regionalen Unternehmens sollte ihn als Vorstandsvorsitzenden der Deutschland AG empfehlen. Das ist genau der Weg, auf dem auch Narendra Modi, der Premierministerkandidat der indischen Rechtspartei BJP, an die Macht kommen will (wobei den unheimlichen Kraftmenschen Modi mit dem braven Beamtentyp Stoiber sonst wenig verbindet).

Modi präsentiert den Bundesstaat Gujarat, den er seit 2002 regiert, als Musterland mit starkem Wachstum, effizienter Verwaltung und hohem Lebensstandard – und bietet sich an, das Wirtschaftswunder in ganz Indien zu wiederholen. Stoiber hat die Bundestagswahl seinerzeit verloren. Für Modi sieht es nach den Umfragen, die freilich in Indien besonders unzuverlässig sind, gut aus. Am 12. Mai wird in den letzten Wahlkreisen abgestimmt, am 16. Mai ausgezählt.

Es ist in Indien umstritten, ob ein "Modell Gujarat" wirklich existiert. Infrastruktur, Industrialisierung und Einkommenszuwächse unter Modis Landesregierung sind in der Tat eindrucksvoll. Doch in den Augen von Kritikern ist Gujarat ein brutalkapitalistisches Unternehmerparadies, in dem Großinvestoren vom Staat mit billigen Grundstücken und laxen Umweltvorschriften verwöhnt werden. Vor allem weisen sie darauf hin, dass den günstigen Wirtschaftsdaten kein sozialer Fortschritt entspreche. Bei der Bekämpfung von Unterernährung, Armut auf dem Land oder Kindersterblichkeit steht Gujarat schlechter da als weniger entwickelte Regionen; es wird für seine Straßen und Häfen bewundert, aber nicht für seine Schulen und Krankenhäuser. Indiens Finanzminister hat Gujarat, alles in allem, einen "durchschnittlichen" Bundesstaat genannt – was für den geltungsbewussten Modi die schlimmste denkbare Beleidigung gewesen sein mag.

Junge Leute und neue Stadtbewohner träumen vom Aufstieg

Allerdings muss sich der Finanzminister fragen, warum viele Inder ihre Hoffnungen auf den Ministerpräsidenten dieses angeblich bloß durchschnittlichen Bundesstaates setzen, während sie vor der in Neu-Delhi regierenden Kongresspartei geradezu davonlaufen. Es gibt für die Unzufriedenheit in ökonomischen Fragen konkrete Gründe: Indiens Wachstum ist von den acht bis neun Prozent, die Mitte der 2000er Jahre erreicht wurden, inzwischen auf unter fünf Prozent gesunken; die Inflation betrug zuletzt meist um die zehn Prozent; 2013 hat die nationale Währung, die Rupie, einen erschreckenden Absturz erlebt; und wer globale Ranglisten zu der Frage zurate zieht, ob er in Indien geschäftlich tätig werden soll, wird es lieber bleiben lassen.

Doch das alles erklärt die wütende Verachtung, mit der die Regierung als Versagerregime abgeschrieben wird, nicht wirklich. Sie hinterlässt durchaus kein komplettes ökonomisches Desaster. In den zehn Jahren, in denen sie im Amt war, hat Indien sich weiter für die Weltwirtschaft geöffnet, Spar- und Investitionsquote sind gestiegen, und ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit wurde vor allem auf dem Land geschaffen – wo immer noch zwei Drittel der Bevölkerung leben.

Der eigentliche Grund für den verbreiteten Frust mit den herrschenden Verhältnissen liegt viel tiefer. Die Wirtschafts- und Sozialphilosophie der Kongresspartei ist innerlich im 20. Jahrhundert stecken geblieben, in der Vorstellung von Indien als einem armen Land, in dem die überwältigende Mehrheit schwach und hilfsbedürftig ist und direkte staatliche Unterstützung braucht. Das ist eine Ideenwelt, in der viele sich nicht mehr wiederfinden, eine Sprache, in der sie nicht mehr angeredet werden möchten. Das gilt nicht nur für die wohlhabende Mittelschicht.

Junge Leute, die im Gegensatz zu ihren Eltern zur Schule gegangen sind und jetzt einen anständigen Job wollen, oder Migranten vom Land, die als Bauarbeiter, Fahrer oder Hauspersonal in die Stadt kommen und die Chancen der Moderne greifbar nahe sehen – sie alle träumen eher von Aufstieg als von Fürsorge. Der scheidende Ministerpräsident, Manmohan Singh, der als Finanzminister Anfang der 1990er Jahre die indischen Wirtschaftsreformen entwarf, hat eigentlich einen Sinn für diesen historischen Wandel, er hat ihn selbst vorangetrieben. Aber seine Partei, unter der Führung von Sonia Gandhi und ihrem Sohn Rahul, hängt an der traditionellen Beschützerrolle für die unmündigen Massen und hat sie auch der Regierung aufgezwungen.