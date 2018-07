Die Fans von Michael Chabon, deren Zahl rasant wächst, sprechen seinen Nachnamen nicht englisch aus. Sie sagen vielmehr, die jüdische Herkunft betonend: Schabón. Dieser Hinweis sei erlaubt, weil wir uns nun einem Roman zuwenden, Telegraph Avenue, in dem es auch darum geht, wie Kenner im Gegensatz zum Fußvolk eine Sache benennen.

Michael Chabons neuer Roman Telegraph Avenue spielt im Jahr 2004. Also zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Digitalisierung bereits so umfassend durchgesetzt hat, dass das Analoge nur mehr in kultigen Biosphärenreservaten überlebt. Ort der Handlung ist Oakland, die schwarz geprägte Industriestadt in der Bay Area. Vom neuen Reichtum des Silicon Valley ist hier nichts angekommen. Von der Nachbarstadt Berkeley und ihren linksliberalen, akademischen, nachhaltigkeitsversessenen, weißen Achtsamkeits-Einwohnern weht hingegen schon die ein oder andere Lifestyle-Message herüber. In der Telegraph Avenue in Oakland haben Nat Jaffe (weiß) und Archy Stallings (schwarz) ihren Plattenladen Brokeland Records.

Der Name verrät eine gewisse kulturpessimistische Sollbruchstelle. Von den physischen Maßen her ein kleiner Laden, ist er symbolpolitisch eine wahre Festung: die "Kirche des Vinyls". Hier treffen sich die Jazz- und Blues-Liebhaber, fachsimpeln über entlegene Pressungen und vergessene Genies und stellen so etwas wie eine soziale Skulptur dar, ein gutes Stück Nachbarschaft in der ökonomisch prekären Community von Oakland, gewissermaßen einen Fels analoger Kommunikation in der digital-anonymen, durchkommerzialisierten Brandung. So in etwa die Selbststilisierung der Besitzer wie der Kunden von Brokeland Records.

Archy Stallings kämpfte einst im ersten Golfkrieg im Irak. Danach lernte er Nat Jaffe kennen. Ihre gemeinsame Leidenschaft für altes Vinyl brachte sie zusammen. Sie wurden Geschäftspartner. Von Archy heißt es einmal, als er gerade aus dem Nachlass eines Verstorbenen eine Plattensammlung aufgekauft hat, die er nun sortiert: "Bei allem, was er tat, war er sich eines schmerzlichen Gefühls tragischer Hingabe bewusst, die pflichtbewusste Arbeit eines todgeweihten Außenpostens auf einsamem Kontrollpunkt zu erledigen, während barbarische Horden hinter dem nächsten Höhenzug auf ihre siegreichen Ponys stiegen." – "Bei einem Mörder", schreibt Nabokov in Lolita, "können Sie immer auf einen extravaganten Prosastil zählen." Bei Michael Chabon auch. Aber hallo!

Die Festung Brokeland Records ist bedroht. Chan Flowers, Besitzer eines Bestattungsunternehmens, Stadtrat und überhaupt die graue Eminenz von Oakland, ohne die in der Stadt nichts läuft, hat bisher seine schützende Hand über den Plattenladen gehalten. Doch irgendwie scheint er erpressbar zu sein, denn ohne sachlich ersichtlichen Grund läuft er zur Gegenseite über und macht gemeinsame Sache mit der einstigen Baseball-Legende Gibson Goode, der längst als Unternehmer zu einem der reichsten Afro-Americans geworden ist. Goode will in der Nachbarschaft einen gigantischen Musikladen eröffnen, der Brokeland Records auf einen Schlag plattmachen würde.

Goode bietet Archy Stallings sogar an, die Vinylabteilung in seinem neuen Megastore zu leiten, und Archy ist einen Moment auch versucht, mit dem Teufel gemeinsame Sache zu machen, denn – zweiter wichtiger Handlungsfaden dieses an Fäden nicht armen, dieses überquellenden Romans –: Archys Frau Gwen ist schwanger, höchste Zeit also für mehr finanzielle Stabilität. Bisher ist es nämlich vor allem Gwen, die für einen stetigen Cashflow sorgt. Sie arbeitet zusammen mit Nats Frau Aviva (auch die beiden Frauen wieder ein ethnisches Schwarz-Weiß-Gespann) als Hebamme, die für die lifestylemäßig auf back to the roots eingestellte Öko-Middle-Upper-Class von Berkeleys Frauen Hausgeburten vornimmt. Allerdings hadert Gwen mit ihrem Job, weil sie feststellen muss, dass ihre Klientel fast ausschließlich aus "laktoseintoleranten Weißen" besteht.

Im Moment hat Gwen aber drängendere Probleme. Die schwangere Hebamme, die es ohnehin nicht leicht hat, mit ihren wachsenden Körpermaßen ohne Einbußen an Würde durch die Welt zu kommen, hat ihren Ehemann Archy in flagranti mit einer äthiopischen Kellnerin seines Stammlokals erwischt. Doch Archy stellt sich der Wut seiner Ehefrau nicht, ihm wachsen nämlich gerade alle Probleme über den Kopf: Das ungewisse Schicksal seines Ladens, seine Ehefrau, die ihn aus dem Haus wirft – und plötzlich taucht auch noch ein pubertierender Junge namens Titus auf, der sich als sein leiblicher Sohn entpuppt, einst in die Welt gesetzt mit einer Verflossenen, die keinen Wert darauf legte, dass Archy die Pflichten eines Vaters übernahm.