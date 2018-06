Vor vielen Jahren liebte ich ein Mädchen vom anderen Ende der Welt. Die Welt hieß damals DDR, mein Weltende Harz, das andere Lausitz. Mein Heimatdorf war Dingelstedt bei Halberstadt, das ihre Proschim bei Welzow bei Cottbus. Dingelstedt steht seit tausend Jahren unverrückbar wie der Brocken. Meine Freundin klagte, ihre Heimat solle in die Grube fahren. Proschim sei auf Braunkohle gebaut.

Die Umweltpolitik der DDR war eine Geißel. Der Abraumbagger fraß Dutzende von Dörfern in Sachsen und Brandenburg. Mit dem Ende des SED-Staats hofften die Bedrohten. Symbol dieser Hoffnung war das sorbische Horno, dem Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe die Rettung versprach.

Versprochen, gebrochen. Der Bagger fraß weiter. Horno wurde zum Lehrstück über "demokratische" Wirtschaftsuntertänigkeit der Politik. Anfangs imponierten mir der grüne Hoffnungsträger Matthias Platzeck und sein Appell für die Bewahrung der Schöpfung.

Dann sprang Platzeck übers Stöckchen der SPD und folgte Stolpe im Amt. Das heißt, eigentlich regierte Vattenfall. Hornos Lobby blieben die Linken …

2003 fuhr Horno in die Grube. Die Kohle unter dem 700-jährigen Dorf deckte Berlins Strombedarf für zwei Wochen. Bedarf? An Strom herrscht marktweit kein Mangel, nur an Arbeitsplätzen, Arbeitsplätzen, Arbeitsplätzen. Die Garantien haben sich längst verbruchteilt, doch die Gebetsmühle leiert weiter. Jetzt bestätigte die rot-rote Regierung zu Potsdam den Ausbau des Tagebaus Welzow-Süd. Nun soll auch Proschim sterben.

Wer weiß, ob ich so Lausitz-fühlig wäre ohne meine frühe Liebe. Ich bin gegen fossile Zivilisationsverheizung und gegen Atomkraft. Windrad-Wälder stören mich ebenfalls. Ich glaube, ich muss mich entscheiden.