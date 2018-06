Der Regisseur Hans-Werner Kroesinger hat sich in seinem Leben mit so vielen Schlachten, Morden, Großkonflikten befasst, dass man meinen könnte, er müsse allmählich blutsatt, kriegsmüde sein. Aber Kroesinger ist ein wacher Mensch von unermüdlicher Fragelust. Noch in der finstersten Vergangenheit entdeckt er Licht, das uns beim Sehen helfen kann.

Er hat beispielsweise über deutsche Kolonialverbrechen, den türkischen Völkermord an den Armeniern, das Schicksal von Kindersoldaten gearbeitet. Nun erforscht er den Ersten Weltkrieg. Das Projekt, das er mit seiner Frau Regine Dura inszeniert, heißt Schlachtfeld Erinnerung , die ersten beiden Teile waren in Istanbul und Belgrad zu sehen, nun recherchiert das Ehepaar in Sarajevo. Auch hier entsteht eine Aufführung. Zusammengesetzt zu einem großen Ganzen wird das Projekt im Juni in Berlin (zu sehen vom 11. bis zum 21. Juni im HAU).

Müsste Kroesingers Neugier nicht längst von zynischem Bescheidwissen abgelöst worden sein? Kennt er nicht allmählich die Formen der menschlichen Gewalt? Er sagt Nein. Es gehe bei seiner Arbeit darum, Wachsamkeit zu lernen, die Erzählung der Vergangenheit werde pausenlos von interessierten Kreisen umgeschrieben, und das dürfe nicht unbemerkt geschehen. Vielleicht ist diese Aussage ein Reflex auf den Bucherfolg, den Christopher Clark mit seinem Weltkriegsbuch Die Schlafwandler hat. Hundert Jahre nach dem Ausbruch des Weltkriegs, sagt Kroesinger, gehe es darum: eine Gemeinschaft der Wachen zu bilden; die Übermalungen, Ausradierungen zu registrieren, welche an der Geschichte vorgenommen würden. Man kann Kroesinger so verstehen: Aus der Art, wie einer die Vergangenheit neu erzählt, lässt sich absehen, was er in der Zukunft vorhat.

Wir sitzen im Café des Hotels Europa in Sarajevo, etwa 200 Meter entfernt von jenem Flusskai, an dem am 28. Juni 1914 ein 19-jähriger serbischer Attentäter namens Gavrilo Princip nach einer Kette von schier höllenhaften Slapstickkatastrophen den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau Sophie erschoss. Princip war einer von sieben Attentätern, die alle unbehelligt, aber furchtsam, ja teilweise gelähmt vor Angst, den Weg der erzherzoglichen Kolonne säumten und auf den richtigen Moment warteten, ihre Tat zu begehen. Auf den eigenen Tod waren alle gefasst (sie waren mit Giftkapseln ausgerüstet, einige von ihnen waren, obwohl noch jung, unheilbar krank), aber mit dem fremden Tod kamen sie nicht zurecht: Ihnen versagten die Nerven. Dabei hätten sie leichtes Spiel gehabt: Die Sicherheitsleute des Erzherzogs waren am Bahnhof vergessen worden, Personenschutz für die österreichischen Gäste gab es nicht, ein erstes Attentat, ein Bombenwurf am Morgen, hatte den Erzherzog verfehlt, ein zweites Attentat, Stunden später, nahezu am selben Ort, gelang dann: Gavrilo Princip erschoss den Erzherzog und seine Frau. Die Menge fiel lynchwütig über den Täter her, als hätte sie schon geahnt, dass dieser Moment den Ersten Weltkrieg auslösen würde.

Aber halt: Schon dieser Erzählung würden unzählige Menschen widersprechen. Denn Princip mag in Westeuropa als Mörder gelten, in Serbien aber wird er von vielen noch immer als Volksheld verehrt, ein Mann, der seine Heimat vom Joch der k. u. k. Besatzung erlösen wollte. Es gibt in Belgrad heute zwei Schulen und eine Straße, die nach ihm benannt sind, und die Belgrader Princip-Straße führt zu einem Gebäude des serbischen Verteidigungsministeriums. Kroesinger muss es wissen: Er hat in dieser Straße für sein Weltkriegsprojekt recherchiert.

Ob Princip den Weltkrieg wirklich ausgelöst hat oder seine Tat nur eine von vielen Faktoren war, ist eine Frage, die Kroesinger nie beantworten würde. Von seinem Schlachtfeld -Projekt lernt man vor allem, dass eine Geschichte ihre Tendenz völlig ändern kann, wenn man sie früher als üblich beginnen lässt. Die Werkstattaufführung im Sartr-Theater (das nach seiner Gründerzeit in den neunziger Jahren "Kriegstheater" genannte Haus liegt in den Hängen von Sarajevo) beginnt nicht mit dem Attentat von Princip im Juni 1914, sondern 36 Jahre früher, mit dem 19. August 1878, an dem österreichische Truppen in Sarajevo einfielen. Es ist die Vorgeschichte des Attentats. Kroesingers Recherche-Strategie stützt sich auf die Hilfe und die Reisemöglichkeiten, die das Goethe-Institut ihm bietet, sie lautet: Man muss sich absichtsvoll verlaufen, Umwege gehen, ins Unbekannte ermitteln.

Auf der ersten Etappe von Kroesingers und Duras Recherchereise, in Istanbul, wurde eine andere Vorgeschichte des Weltkriegs erzählt, nämlich die der Militärmission des deutschen Kaiserreichs im osmanischen Reich. Damals wurde das türkische Heer auf deutschen Ratschlag hin gewaltig aufgestockt – und mit deutschen Mauser-Gewehren ausgestattet.

Die Kinderfrage, die sich in Kroesingers Arbeit auch verbirgt, lautet: Wieso gibt es eigentlich mich – trotz all der europäischen Ausradierungsfeste, trotz aller Katastrophen? Wie ist es möglich, dass ich der europäischen Geschichte unversehrt entkommen bin und nun der großen Frage nachgehen kann: "Wie konnte es geschehen?"