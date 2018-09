Heutzutage sind Nachrichten nur wenige Minuten nach dem Ereignis bereits Schnee von gestern. Der Wert der Journalisten und ihrer Arbeit, sowohl in den Printmedien als im Radio und im TV, das sind die Kommentare.

Nun gibt es begabte und weniger begabte, engagierte und faule, kultivierte und oberflächliche Journalisten; wie es dies auch unter Coiffeuren und Ärzten gibt. Aber jeder Journalist hat eine Weltanschauung. Er teilt Werte, Überzeugungen, Ansichten und Ideologien. Und er wird, wie jeder Mensch, von seinen Lebenserfahrungen, Erfolgen oder Misserfolgen beeinflusst. Das prägt nolens volens jedermanns Analysen, Urteile und seine Bewertung der Ereignisse.

Daher können Kommentare ausgewogener, origineller, interessanter als andere sein. Aber etwas können sie nie sein, wie der Ökonom Vilfredo Pareto uns lehrt: objektiv.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Darin liegt denn auch der Irrtum von Ueli Maurer. Im Rundschau-Interview geißelte er mutig die Berichterstattung über den Kampfjet Gripen. Der Bundesrat beklagte die mangelnde Objektivität der TV-Journalisten. In Anbetracht der öffentlichen Gelder, mit denen sich die SRG finanziert, hätte er etwas mehr Ausgewogenheit erwartet.

Das aber ist eine Illusion und eine utopische Vorstellung. Aus zwei Gründen. Erstens ist bekannt, dass die große Mehrheit der TV-Journalisten linke Überzeugungen vertritt. Das ist ihr gutes Recht. In einem solchen Umfeld ist es jedoch schwierig, andere Meinungen zu vertreten – nicht nur wegen der eigenen Karriere. Norbert Bolz, der bekannte Berliner Medien- und Kommunikationstheoretiker, hat in seinen Büchern dieses Phänomen ausführlich erörtert. Journalisten sind keine Hüter der Wahrheit. Sie sind auch keine Roboter, sondern verständlicherweise in der steten Versuchung, die eigenen Waffen zu benützen, um ihrem Publikum ihre persönlichen Ideen und Wertvorstellungen aufzudrängen.

Zweitens garantiert das öffentliche Geld der SRG weder Objektivität noch totale Ausgewogenheit und Unparteilichkeit. Der Service public bei Radio und Fernsehen wird irrtümlicherweise dem Service public bei der Post oder den Eisenbahnen gleichgestellt. Die Überzeugungen und sogar das Parteibüchlein eines Postautochauffeurs, eines Lokomotivführers oder eines SBB-Kontrolleurs haben jedoch keinerlei Einfluss auf dessen beruflichen Fähigkeiten. Ganz anders im Journalismus, wo sogar in der Tagesschau dem Moderator manchmal Sätze rausrutschen, die seine politische Einstellung verraten.

Was tun? Mehr Wettbewerb. Mehr Ideenvielfalt. Mehr Alternativen.

Bei den Printmedien ist die Situation nicht ideal, aber schon besser. Wenn ich einen Kommentar im Tages-Anzeiger lese, weiß ich, dass dieser einer Vision und einer Kultur der Linken entspricht. Wenn ich die Basler Zeitung lese, entsprechen die Kommentare im Allgemeinen einer liberalen und marktwirtschaftlichen Weltanschauung. Die Neue Zürcher Zeitung publiziert oft zwei entgegengesetzte Meinungen, auch das ist eine Möglichkeit; manchmal möchte ich indes gerne wissen, wo die Zeitung steht. Und wenn ich die Meinung der Marxisten kennen will, lese ich die Wochenzeitung.

Beim nationalen Radio und Fernsehen fehlen die Alternativen. Die Lösung gegen die pensée unique und für die Ideenvielfalt besteht im Kampf gegen die Finanzierung einer monopolistischen Television und ihre dominierende Einstellung. Unnütz, sich über die Journalisten zu ärgern, Herr Bundesrat Maurer, wenn Sie für die Vielfalt der Ideen kämpfen wollen, geben Sie dem TV-Monopol kein weiteres öffentliches Geld.