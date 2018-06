Tragen Sie Ziffern von 1 bis 9 in die Felder ein, sodass in keiner Zeile oder Spalte eine Ziffer doppelt vorkommt und in jeder Zeile und in jeder Spalte die gleichen sechs Ziffern vorkommen. Außerdem soll gelten:

– G waagerecht plus H waagerecht plus J waagerecht ist gleich K waagerecht.

– Die Ziffern von B senkrecht sind absteigend sortiert.

– A senkrecht ist durch 11 teilbar.

– F senkrecht ist die kleinste aller waagerechten und senkrechten Zahlen.

Lösung aus Nr. 19:

791694 + 2804694 = 3596388, 18035 + 89367 = 107402, 912 + 7462 + 7452 = 15826