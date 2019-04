Am 9. Mai eröffnet Georg Schweiger (Vorsitzender der Schach- und Kulturstiftung) in der Münchner Schachakademie die Ausstellung Schach in Wort und Bild (12. bis 30. Mai), welche sich dem Münchner Schachleben im Jahre 1934 und insbesondere dem WM-Duell zwischen dem Weltmeister Alexander Aljechin und seinem Herausforderer Efim Bogoljubow vor genau 80 Jahren widmet.

Das damalige Interesse der Öffentlichkeit in München war enorm, alle Zeitungen berichteten ausführlich. Doch für uns Nachgeborene fast noch erstaunlicher: In diesen Jahren gab es zwei Mal pro Woche im Radio zu besten Sendezeiten halbstündige "Schachfunk"-Programme, nicht nur in München, sondern auch in Hamburg, Berlin, Leipzig und Breslau. Es wurden allein in München fünf "Orte mit täglichem Schachverkehr", also Schachcafés, erwähnt, in denen auch viele Künstler und Literaten spielten, wie Gustav Meyrink, Alexander Roda Roda (er schrieb die Schachhumoreske Pensionistengambit) und Eugen Roth: "Ein Mensch sitzt da, ein schläfrig trüber – ein andrer döst ihm gegenüber ...". Bei Aljechin und Bogoljubow dürfte dies anders gewesen sein, dafür sorgten schon die Schachuhr und der lohnende WM-Titel.

Aljechin gewann schließlich mit 15,5 : 9,5 Punkten, wobei ihm in der vierten Partie ein kombinatorisches Juwel glückte. Wie gewann Aljechin als Weißer am Zug fast wundersam Material? Vorsicht – weltmeisterlich schwer!

Lösung aus Nr. 19:

Wie setzte Schwarz am Zug in drei Zügen matt? Nach dem Läuferopfer 1...Lxd3+! 2.Kxd3 (2.Kc1 Dc2 matt) De2+ gab Weiß wegen des Matts nach 3.Kd4 De3 auf. Hingegen wäre 1...Lf3+ wegen 2.Kc1 ein Schlag ins Wasser gewesen, der gefesselte Turm e8 darf nicht zum scheinbaren Matt auf e1 ausrücken