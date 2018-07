Stellen Sie sich eine Zitrone vor. Nicht besonders schwierig, oder? Nun stellen Sie sich den Geruch einer Zitrone vor. Damit haben die meisten Menschen deutlich größere Probleme. Die Ursache dafür ist, dass unser Geruchssinn erheblich "primitiver", also evolutionsgeschichtlich älter ist als das Sehen oder Hören. Er ist direkt mit unserem Gefühl und unserem Gedächtnis verbunden, aber weniger mit dem Kortex des Gehirns, in dem wir Informationen bewusst verarbeiten und auch innere Bilder erzeugen.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Das ist wohl der Grund, warum Menschen viel seltener von Geruchseindrücken im Traum berichten als von visuellen oder akustischen Erlebnissen. Schon 1893 und 1896 erschienen zwei Artikel zur Statistik der Träume in der Zeitschrift American Journal of Psychology. Demnach berichteten nur 15 Prozent der Befragten, dass sie olfaktorisch träumten. Auch in späteren Studien waren die Duft-Träumer in der Minderheit.

Aber Gerüche können sich wie andere Sinneseindrücke auch aus der wirklichen Welt in den Traum schleichen: So wie man reale Geräusche wie ein Martinshorn oder das Weckerklingeln in seinen Traum einbaut, kann auch der Duft von frischem Kaffee in der Wohnung dazu führen, dass einem im Traum plötzlich jemand eine Tasse anbietet. Und Forschern vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim ist es gelungen, den Charakter von Träumen durch Gerüche zu beeinflussen: Rosenduft sorgte bei den weiblichen Probanden für schöne Träume. Roch es im Schlafzimmer dagegen nach Schwefelwasserstoff (der Geruch fauler Eier), berichteten die Frauen eher von Albträumen.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt's?, 20079 Hamburg oder stimmts@zeit.de. Das "Stimmt's?"-Archiv: www.zeit.de/stimmts

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio