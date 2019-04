Ein Land, in dem die Regierung ihren Kritikern droht und demokratische Werte mit Füßen tritt, kann nicht zu Europa gehören. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei müssten sofort gestoppt werden, sagte der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zu Beginn der Reise von Bundespräsident Joachim Gauck vergangene Woche. Die CSU ist sich mit der CDU, meiner Partei, in einer Sache einig: Der zunehmend autoritäre und repressive Kurs der Regierung von Premierminister Tayyip Erdoğan würde es rechtfertigen, dass die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei so lange aussetzt, bis die Regierung zu einem an Demokratie und Rechtsstaat orientierten Reformkurs zurückkehrt.

Allerdings wäre es unklug, die Beitrittsverhandlungen jetzt zu stoppen. Es gibt bessere Möglichkeiten, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei zu stärken – indem man gerade jetzt die Beitrittsverhandlungen intensiviert.

Es stimmt, in letzter Zeit war in der Politik Erdoğans von Europa-Orientierung nicht mehr viel zu spüren. Der brutale Umgang mit den Gezi-Park-Protesten, die Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und der Druck auf missliebige Journalisten, die massenhafte Versetzung von Polizisten und Korruptionsermittlern seit Mitte Dezember, die Versuche einer stärkeren politischen Kontrolle über die Justiz und zuletzt die Sperrung von Twitter und YouTube – das alles entfernt die Türkei von Europa und den Zielen des Beitrittsprozesses.

Ruprecht Polenz CDU, ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Er war bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags.

Brüssel hätte jede Rechtfertigung, die Verhandlungen auszusetzen. Aber was wäre die Folge? Die Wirtschaft, ohnehin beunruhigt wegen der politischen Krise in der Türkei, wäre noch stärker verunsichert. Auslandsinvestitionen würden zurückgehen. Das schwächelnde Wirtschaftswachstum würde weiter zurückgehen. Erdoğan würde wohl eher seinen bisherigen Verschwörungstheorien eine weitere hinzufügen, statt seine autoritäre Politik zu ändern. Ein Stopp der Beitrittsverhandlungen würde auch die türkische Zivilgesellschaft schwächen und jenen in den Rücken fallen, die gegen die autoritäre Repression protestieren und auf die Straße gehen.

Trotz all ihrer Krisen und Defizite wirkt die Türkei angesichts der Konflikte in der Region immer noch wie eine Insel der Stabilität. Seit 1996 sind wir in einer Zollunion verbunden. Die Türkei ist unsere Nato-Partnerin, der wir im Fall eines Angriffs auf ihr Territorium Beistand schulden. Als EU brauchen aber auch wir sie, um unsere Interessen im Nahen Osten oder in der Schwarzmeerregion zu verfolgen. Das gilt beim Thema Energieversorgung genauso wie für eine mögliche Beendigung des syrischen Bürgerkriegs oder eine Lösung des Nahostkonflikts zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Staaten.

Wir haben ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich die Türkei in Richtung Europa orientiert.

Statt also die Beitrittsverhandlungen zu stoppen, sollte die EU Premierminister Erdoğan dazu zwingen, Farbe zu bekennen. Er versichert ja immer wieder, dass er am EU-Beitritt festhält. Was fehlt, sind Reformen.

Die EU sollte der Türkei deshalb vorschlagen, jetzt und sofort die Verhandlungen über die nächsten Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) zu beginnen. Unter "Verhandeln" eines Kapitels versteht die EU die Übernahme des gemeinschaftlichen europäischen Rechtsbestands, des acquis communautaire in das Gesetzbuch des Beitrittskandidaten und seine Übernahme in die Praxis.

Mit der Eröffnung von Kapitel 23 würde beispielsweise darüber verhandelt, was nach europäischen Standards Pressefreiheit bedeutet, wie sie geschützt und gewährleistet werden kann. Gleiches gilt für eine unabhängige Justiz und viele andere Punkte, die derzeit im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen in der Türkei stehen. Über die Beitrittsverhandlungen könnte die EU unmittelbar Einfluss nehmen und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Türkei stärken.